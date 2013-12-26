ПАММ-счёт lord_ivanovich:10510 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 10510
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 13 янв. 2017 г., 13:50:42
Начальный капитал Управляющего, USD 7 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 8 108,03
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 608,03
Доходность ПАММ-счета, % 8,11 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 14 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 50 %
Штраф за досрочный вывод 60 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 100
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 2 %
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Личное.
Способ связи с управляющим форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %
Доходность:
2016:
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