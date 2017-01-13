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SEVEN TUDOR LTD - Tudor7.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:06
#1
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SEVEN TUDOR LTD - Tudor7.com
SEVEN TUDOR LTD - Tudor7.com

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Старый Сегодня, 18:28
#2
Интересующийся
 
Возраст: 33
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Ronald-Invest007 на форуме  
Старый Сегодня, 18:40
#3
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Имя: Ваган
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: ARM
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 22,847
Благодарностей: 5,387
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Re: SEVEN TUDOR LTD - Tudor7.com
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Старый Сегодня, 18:44
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 88
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: SEVEN TUDOR LTD - Tudor7.com
Диз как тут mmgp.ru/showthread.php?t=491424 так же криво % в мазиле нарисовано.


Цитата:
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