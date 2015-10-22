OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,752 Благодарностей: 550 КП: 0.109

Дубай запускает свой первый финтех-акселератор в регионе



Как сообщает пресса Объединенных Арабских Эмиратов Международный финансовый центр Дубая готовится к запуску первого финтех-акселератора в регионе и это событие по планам должно состояться в 1-м квартале этого года.



Можно сразу отметить, что МФЦ Дубая занимается оказанием финансовых услуг для стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии и открытие новой платформы на базе этого МФЦ позволит еще сильнее объединить усилия финансовых и технологических компаний на рынке оказания финансовых услуг этого эмирата. Финтех-акселлератор позволит улучшить качество обслуживания клиентов и облегчит им доступ к данной платформе.



Известно, что за последние 6 лет рынок финтеха в мире привлёк в качестве инвестиций более 50 млрд долл. США, однако только 1 процент от этой суммы пришлось на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Теперь руководство МФЦ Дубая задумало устранить этот пробел и новый финтех-акселлелатор станет той площадкой, где бизнесмены и фирмы, которые занимаются инновациями смогут на конкурентной основе разрабатывать, испытывать и запускать в работу свои передовые разработки и инновационные проекты.



Дубайские банки Emirates NBD и Mashreq уже выразили свою готовность участвовать в финансировании проектов открывающегося финтех-акселлератора. Также к этой работе подключится крупнейший британский банк HSBC и Международная платежная система VISA.



Руководитель МФЦ Дубая г-н Эсса Казим в своем интервью для журналистов сказал, что МФЦ Дубая просто безмерно радуется запуску "FinTech Hive" (это официальное название финтех-акселлератора), а также он напомнил, что совсем недавно правитель Дубая шейх аль Мактум также официально запустил 1-й в мире правительственный акселератор стартапов, что говорит о том внимании, которое уделяют власти этого эмирата этому направлению. Ведь цель обозначена: - Дубай в конечном итоге, благодаря реализуемой программе Dubai-2021 должен будет несомненно получить статус самого "умного" города в мире и для этого сейчас делается всё возможное, начиная от вступления в членство в Международном блокчейн-совете и заканчивая последними результатами успешной работы МФЦ Дубая в 2016 году.



Кроме того, г-н Ариф Амири, который является директором одного из управлений МФЦ добавляет, что именно цифровые технологии станут основным фактором роста в этом регионе. В 2015 году рынок финтеха уже получил инвестиций на общую сумму в размере более 22,3 млрд, что в свою очередь дало сильный толчок банковской отрасли эмирата и привело к предложениям касающихся новых способов доступа к банковским активам и капиталу. Сейчас в ОАЭ 99 процентов граждан используют в своей каждодневной жизни смартфон, соответственно финтех обладает всеми шансами еще сильнее и качественнее изменить ситуацию в этом регионе к лучшему.



Запуск нового финтех-акселератора в лишний раз показывает всему миру, что МФЦ Дубая готов создать финтех-экосистему самого высокого международного уровня, что позволит привлекать эмирату всё новых и новых инвесторов. Это яркий пример того как нужно работать в современном мире, чтобы добиваться успехов в бизнесе.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5878dcfadab74 Как сообщает пресса Объединенных Арабских Эмиратов Международный финансовый центр Дубая готовится к запуску первого финтех-акселератора в регионе и это событие по планам должно состояться в 1-м квартале этого года.Можно сразу отметить, что МФЦ Дубая занимается оказанием финансовых услуг для стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии и открытие новой платформы на базе этого МФЦ позволит еще сильнее объединить усилия финансовых и технологических компаний на рынке оказания финансовых услуг этого эмирата. Финтех-акселлератор позволит улучшить качество обслуживания клиентов и облегчит им доступ к данной платформе.Известно, что за последние 6 лет рынок финтеха в мире привлёк в качестве инвестиций более 50 млрд долл. США, однако только 1 процент от этой суммы пришлось на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Теперь руководство МФЦ Дубая задумало устранить этот пробел и новый финтех-акселлелатор станет той площадкой, где бизнесмены и фирмы, которые занимаются инновациями смогут на конкурентной основе разрабатывать, испытывать и запускать в работу свои передовые разработки и инновационные проекты.Дубайские банки Emirates NBD и Mashreq уже выразили свою готовность участвовать в финансировании проектов открывающегося финтех-акселлератора. Также к этой работе подключится крупнейший британский банк HSBC и Международная платежная система VISA.Руководитель МФЦ Дубая г-н Эсса Казим в своем интервью для журналистов сказал, что МФЦ Дубая просто безмерно радуется запуску "FinTech Hive" (это официальное название финтех-акселлератора), а также он напомнил, что совсем недавно правитель Дубая шейх аль Мактум также официально запустил 1-й в мире правительственный акселератор стартапов, что говорит о том внимании, которое уделяют власти этого эмирата этому направлению. Ведь цель обозначена: - Дубай в конечном итоге, благодаря реализуемой программе Dubai-2021 должен будет несомненно получить статус самого "умного" города в мире и для этого сейчас делается всё возможное, начиная от вступления в членство в Международном блокчейн-совете и заканчивая последними результатами успешной работы МФЦ Дубая в 2016 году.Кроме того, г-н Ариф Амири, который является директором одного из управлений МФЦ добавляет, что именно цифровые технологии станут основным фактором роста в этом регионе. В 2015 году рынок финтеха уже получил инвестиций на общую сумму в размере более 22,3 млрд, что в свою очередь дало сильный толчок банковской отрасли эмирата и привело к предложениям касающихся новых способов доступа к банковским активам и капиталу. Сейчас в ОАЭ 99 процентов граждан используют в своей каждодневной жизни смартфон, соответственно финтех обладает всеми шансами еще сильнее и качественнее изменить ситуацию в этом регионе к лучшему.Запуск нового финтех-акселератора в лишний раз показывает всему миру, что МФЦ Дубая готов создать финтех-экосистему самого высокого международного уровня, что позволит привлекать эмирату всё новых и новых инвесторов. Это яркий пример того как нужно работать в современном мире, чтобы добиваться успехов в бизнесе.По материалам источник

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________