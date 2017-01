Николай7777 Специалист

Энергия солнца скоро станет дешевле угля



С 2009 года цены на солнечную энергию снизились на 62% на протяжении всей цепи поставок. Это позволило сократить премию за риск по банковским займам и поднять производственные мощности до рекордных уровней. К 2025 году, по мнению экспертов из Bloomberg New Energy Finance, солнечная энергия будет дешевле угольной во всем мире. «Это революционные показатели, при этом они быстро превращаются в норму на многих рынках,» - отмечает Аднан Амин, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии в Абу-Даби. «Удваивая производственные мощности, вы снижаете цены на 20%».



Развитие технологий и инновации - начиная со станков для резки алмазной проволокой, позволяющие более точно разрезать пластины, до оптимизированных солнечных элементов, продуцирующих больше искр от одного и того же количества солнечного света - сильно помогли отрасли. Кроме того, сейчас мы уже ощущаем эффект экономии масштаба и имеем некоторый производственный опыт, ведь солнечная энергетика начала развиваться более десяти лет назад, и сейчас ее конкурентные преимущества значительно выше, чем прежде. По словам Дженни Чейз, главы отдела исследований в сфере солнечной энергии в New Energy Finance, к 2025 году средняя стоимость одного мегаватта с учетом стоимости монтажа солнечной системы не превысит 73 центов за ватт по сравнению с 1.14 долларов сейчас.



Другие специалисты придерживаются аналогичных прогнозов. В GTM Research полагают, что в некоторых юго-восточных регионах США стоимость ватта уже приближается к 1 доллару, а к 2021 году она может снизиться до 75 центов. В лаборатории возобновляемых источников энергии министерства энергетики США подсчитали, что сейчас средняя стоимость ватта составляет 1.20 долларов, а к 2020 году снизится до 1 доллара. «К 2030 году уже существующие технологии позволят вытеснить большинство потенциальных энергосберегающих технологий», - уверен Дональд Чанг, старший руководитель проекта.



В Международном энергетическом агентстве считают, что в течение следующих пяти лет стоимость генерирования электроэнергии для коммунальных предприятий снизится еще в среднем на 25%. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии рассчитывает на снижение затрат на генерирование энергии из солнечного света на 43-65% к 20205 году. Таким образом, с 2009 года этот процесс подешевеет в совокупности на 84%. Вся производственная цепочка в солнечной энергетике переживает так называемый эффект Wal-Mart, то есть рост объемов и снижение рентабельности, - отмечает Сами Хорейби, основатель и исполнительный директор Enviromena Power Systems.



В разных странах стоимость энергии солнца станет дешевле угля в разное время. Например в Европе и в Бразилии, где весь уголь приходится импортировать, этот рубеж может быть пройден уже в 2020-е годы, если не раньше. Страны с большими месторождениями угля, такие как Индия и Китай, будут идти к этому дольше.



По прогнозам New Energy Finance, в Китае, который на сегодняшний день является крупнейшим производителем солнечных панелей, уголь станет дороже солнца к 2030 году. В стране уже больше установленных солнечных систем, чем в Германии, поскольку правительство стремится сократить углеводородные выбросы и нарастить потребление чистой энергии. Однако сворачивание по-прежнему остается проблемой, особенно в наиболее солнечных регионах страны, поскольку перегруз сети провоцирует отключение некоторых солнечных электростанций.



Страны «солнечного пояса» сокращают затраты быстрее других, однако дело тут не только в погодных условиях Система аукционов при распределении контрактов на поставку электроэнергии заставляет компании конкурировать друг с другом и снижать затраты. На августовском аукционе в Чили был заключен контракт на поставку электроэнергии по цене 2.91 центов за киловатт-час. В сентябре Объединенные Арабские Эмираты оказались в центре внимания с предложением поставлять энергию по 2.42 цента за киловатт-час. Разработчики охотно снижают цены, рассчитывая на то, что новые технологии помогут им сэкономить.



«Мы на пороге новой реальности, где солнце становится самым дешевым источником энергии, и сейчас даже сложно сказать, где находится нижний предел», - уверен Хорейби.



