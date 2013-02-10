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Разграбление нефти в Мексике достигло промышленных масштабов

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Старый Сегодня, 17:06
#1
Премиум
 
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Инвестирую в: Форекс
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Разграбление нефти в Мексике достигло промышленных масштабов


Мексика когда-то входила в число крупнейших импортёров нефти на мировых энергетических рынках. Но всё со временем меняется. Местная нефтедобывающая отрасль проскочила пик добычи углеводородов в начале 2000-х. Если падает нефтедобыча, то и государство зарабатывает всё меньше денег. Особо это не было заметно, когда углеводороды находились на пике цены. Но когда нефть подешевела более чем в два раза, оказалось, что Мексика больше не в состоянии оплачивать самые простые правительственные функции. В последние годы в Мексике наблюдается интересное явление, как преступные синдикаты, которые организованы местными многочисленными наркокартелями, получают государственные полномочия, с молчаливого согласия руководства страны. Но пройден ещё один знаковый психологический рубеж, когда государство не может защитить святая-святых, нефтетранспортную инфраструктуру.

Как сообщают местные средства массовой информации, за последние шесть лет количество преступных подключений к нефтепроводам увеличилось ровно в восемь раз, с 710 случаев в 2010 году, до 5500 случаев в прошлом году. И делают такие врезки в нефтепровод не простые крестьяне из местных деревень, а хорошо оснащённые группы специалистов, под эгидой наркокартелей. По сути, преступные группировки нашли для себя очередной высокодоходный бизнес, который не несёт каких либо угроз, и инвестирование в который быстро окупается. Ведь оборудование для врезки в нефтепровод, а так же для переработки нефти стоит на местном рынке не дороже 5000-8000 долларов.

Из докладов мексиканских силовых структур известны и объёмы потерь государства от такого преступного вмешательства. В денежном эквиваленте потери равняются более миллиарда долларов в год.

На фоне таких вот новостей особенно забавно слушать выступление президента Мексики перед гражданами своей страны. Как заявляет Энрике Пенья Ньето с экранов телевизоров, годы нефтяного изобилия закончились. Объёмы добычи нефти резко сокращаются, из-за сильного истощения нефтеносных месторождений. Крупнейшее мексиканское месторождение нефти Кантарели выдавало шесть лет назад до 2,2 млн баррелей нефти в сутки. Сейчас же добывается там не более 200 тыс баррелей "чёрного золота" в сутки. Уровень нефтедобычи и нефтепереработки, за последний год, государственной нефтегазовой компанией Pemex, рухнул до минимумов 26-ти летней давности.



Специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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