| Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сегодня, 17:23
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Сегодня, 16:40
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#1
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Любитель
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 285
Благодарностей: 11
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negotiant.online - Негоциант (MIG Game)
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 13.01.2017
Цитата:
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Приветствуем Вас друзья! Сегодня у нас радостная новость - мы запустили новую игру с выводом денег "Негоциант". Используя накопленный опыт, мы создали проект, который будет радовать Вас стабильными выплатами долгое время. Negotiant.online - это ваш новый источник пассивного дохода. Минимальные усилия, увлекательный геймплей, моментальный вывод денег – убедитесь, в этом сами. Мы благодарим за оказанное доверие и проявленный интерес. Желаем интересной, успешной и прибыльной игры.
Цитата:
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На вывод 100%
На покупки: 2000 бонус
1 рубль 100 монет
Партнёрская программа 5% на счёт для вывода 5 на покупки!
платёжные системы
вклад
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Сегодня, 16:47
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#2
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Мастер
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,330
Благодарностей: 542
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Re: negotiant.online - Негоциант (MIG Game)
Проект добавлен на мониторинг.
Депозит / Мой личный вклад :
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Сегодня, 17:03
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#3
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Интересующийся
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 973
Поблагодарили: 1 раз
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Re: negotiant.online - Негоциант (MIG Game)
Буду участвовать!
Дата операции: 13 Янв 2017 15:59
ID операции: 287835889
Тип операции: перевод
Магазин: negotiant.online
Статус: выполнен
Сумма списания: 5 837.46 p
Сумма получения: 5 837.46 p
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Сегодня, 17:23
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