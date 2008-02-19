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negotiant.online - Негоциант (MIG Game)

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:40
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 285
Благодарностей: 11
КП: 0.006
negotiant.online - Негоциант (MIG Game)
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 13.01.2017


Цитата:
Приветствуем Вас друзья! Сегодня у нас радостная новость - мы запустили новую игру с выводом денег "Негоциант". Используя накопленный опыт, мы создали проект, который будет радовать Вас стабильными выплатами долгое время. Negotiant.online - это ваш новый источник пассивного дохода. Минимальные усилия, увлекательный геймплей, моментальный вывод денег – убедитесь, в этом сами. Мы благодарим за оказанное доверие и проявленный интерес. Желаем интересной, успешной и прибыльной игры.



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Старый Сегодня, 16:47
#2
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,330
Благодарностей: 542
КП: 0.012
Re: negotiant.online - Негоциант (MIG Game)
Проект добавлен на мониторинг.

Депозит / Мой личный вклад :

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NETWEB-monitor на форуме  
Старый Сегодня, 17:03
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.01.2016
Сообщений: 973
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: negotiant.online - Негоциант (MIG Game)
Буду участвовать!

Дата операции: 13 Янв 2017 15:59
ID операции: 287835889
Тип операции: перевод
Магазин: negotiant.online
Статус: выполнен
Сумма списания: 5 837.46 p
Сумма получения: 5 837.46 p
__________________
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sarita-85 на форуме  
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