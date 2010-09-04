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MacBook Pro (2016) помог Apple укрепить позиции на рынке PC

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MacBook Pro (2016) помог Apple укрепить позиции на рынке PC

Новые ноутбуки Apple MacBook Pro (2016) стоят недешёво, однако несмотря на немалую цену, они помогли компании поднять продажи в четвёртом квартале минувшего года. Согласно последним отчётным данным Gartner, показатели продаж Apple за этот период улучшились по сравнению с аналогичным прмежутком годом ранее. Как показано в приведенной ниже таблице, продукция компании заняла 7,5% доли рынка компьютеров. В прошлом году на этот момент Apple занимала только 7%. Этот прирост сравнял компанию из Купертино с ASUS, которая также занимает 7,5% рынка, хотя в прошлом году ее показатели равнялись 7,9%.


Lenovo все ещё лидирует по этому параметру, занимая внушительные 21,7% рынка. HP и Dell находятся на второй и третьей строчке соответственно и являются единственными из шести производителей компьютеров на базе Windows, доля которых выросла за последнее время.


Однако несмотря на прирост в четвёртом квартале, в целом в 2016 году доля рынка компьютеров Apple снизилась до 6,9%. Всего за год ей было продано приблизительно 18,6 миллиона устройств. В 2015 году эти показатели составляли 7,1% рынка и 20 миллионов проданной продукции.

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