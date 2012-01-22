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В 2017 украинцев будут трудоустраивать по новому

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Старый Сегодня, 16:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 167
Благодарностей: 4
КП: 0.022
В 2017 украинцев будут трудоустраивать по новому
В новом году украинские законодатели решили провести реорганизацию службы занятости. В 2017 году появится возможность отправки видеорезюме, прохождения онлан-собеседований и видео-интервью
.
Украинский рынок труда никогда не был беспроблемным, но в этом году шаги, которые предпримет Государственная служба занятости, как никогда, обещают быть эффективными и актуальными. Именно такое сообщение пресс-служба организации опубликовала сегодня.
Чтобы увеличить скорость обслуживания и качество услуг, а также снять часть административной нагрузки на местах служба проведет реорганизацию. С таким сообщением выступил исполняющий обязанности председателя госслужбы Валерий Ярошенко.
Реорганизация призвана уменьшить административно-хозяйственный персонал в местных центрах занятости, вместе с тем, штат сотрудников, занимающихся обслуживанием клиентов будет увеличен, и это не может не сказать положительным образом на качестве сервиса.
Большая часть документооборота перекладывается на областные центры, это уменьшит соответствующую нагрузку на районные центры, которые будут реорганизованы в филиалы. Таким образом, будет повышена эффективность работы на местах
.
Еще одним качественным изменением в законодательстве станет пересмотр требований к подходящей работе, а пособие по безработице будет рассчитываться без использования страхового принципа.
Все эти дополнительные шаги следуют логичным продолжением смены регламента обслуживания, которую служба ввела в прошлом году. Такая смена привела к тому, что средняя продолжительность трудоустройства сократилась практически на неделю. Всего за прошлый год было трудоустроено 746 000 граждан, это на 30 000 больше, чем в 2015.
Реализована возможность дистанционного обучения соискателей, эта возможность предоставлена образовательным проектом Прометеус. Также клиенты службы занятости могут бесплатно учиться английскому языку. Для желающих заняться своим делом проводятся регулярные курсы предпринимательства. Все эти нововведения уже позволили обучить 167 000 человек, которые устроились на новую работу.
Специально для форума mmgp
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Arise вне форума  
Старый Сегодня, 16:34
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 321
Благодарностей: 40
КП: 0.060
Re: В 2017 украинцев будут трудоустраивать по новому
Как всегда расскажут как все замечательно и стало гораздо лучше, а на самом деле окажется, что все станет хуже.
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