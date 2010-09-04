Panasonic FZ-Q2 и FZ-A2 созданы для работы в экстремальных условиях

Несмотря на то, что рынок планшетов продолжает уменьшаться, компания Panasonic продолжает отстаивать свою позицию в этом сегменте, выпуская защищённые модели, предназначеные для работы в любых условиях. На этой неделе японский производитель представил сразу два новых планшета: FZ-Q2 на базе Windows 10 Pro с подключаемой клавиатурой и FZ-A2 под управлением Android 6.0 Marshmallow. Оба девайса выполнены в усиленных корпусах и поставляются со специальным программным обеспечением, рассчитанным на профессиональное использование.
Дисплей Panasonic FZ-Q2 имеет антибликовое покрытие, а подключаемая клавиатура защищена от влаги. В планшете используется процессор Intel Core m5 vPro шестого поколения. Аппарат поддерживает работу в сетях четвёртого поколения 4G LTE и оборудован встроенным модулем GPS. Помимо Windows 10 Pro, покупатели FZ-Q2 получают дополнительное программное обеспечение, отвечающее за безопасность.
Модель Panasonic FZ-A2 представляет собой 10,1-дюймовый Android-планшет, защищённый по военному стандарту MIL-STD-810G. Характеристики девайса включают процессор Intel Atom, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 32 ГБ, 8-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную камеры, а также поддержку 4G LTE (опционально). От одного заряда планшет способен проработать до 9 часов. Из разъёмов в нём есть полноразмерный HDMI-выход, USB 3.0 и слот для microSD. Планшет поставляется с пакетом приложений Android for Work.
Panasonic FZ-Q2 и FZ-A2 уже поступили в продажу по цене $2 299 и $2 189 соответственно.
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