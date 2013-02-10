Украина и Китай смогли договориться о продолжении реализации зернового проекта

После долгих споров, Украине и Китаю наконец-то удалось договориться о выполнении ранее заключённого договора по поставке зерновых. Двухсторонний зерновой проект был подписан пять лет назад. О том, что наконец-то появились первые положительные подвижки по реализации данного договора, рассказало в своём отчёте Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Как стало известно журналистам, на протяжении первых трёх лет работы зернового проекта, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины смогла реализовать китайской стороне, 3,4 млн тонн зерновых. Основным покупателем украинского зерна являлась государственная китайская корпорация China National Complete Engineering Corporation. После разразившегося скандала, по недопоставке зерновых китайской стороне украинскими импортёрами, договор по зерновому проекту оказался на грани срыва. В итоге, после долгих и трудных переговоров, китайские инвесторы смогли договориться с украинской стороной о возобновлении поставок зерновых в 2017 году. Так же был согласована форвардная программа под посев озимых зерновых.
Впрочем, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может похвалиться ещё одним достижением на полях переговорных процессов с китайским капиталом. Как стало известно, украинская корпорация смогла договориться с руководством китайского банка, Эксимбанк, о получении первого валютного кредита. В планах украинской зерновой корпорации, на полученные валютные кредиты обновить свой логистический парк. Была озвучена информация о приобретении на китайские деньги 3000 вагонов-зерновозов у китайских производителей.
Чуть ранее, в середине прошлого года, правительство Украины заявляло о намерении выставить на продажу частным инвесторам Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины, в рамках масштабной программы приватизации государственной собственности. Среди заинтересованных сторон фигурировал и китайский капитал, в лице государственной китайской корпорации China National Complete Engineering Corporation.
Специально для mmgp.ru