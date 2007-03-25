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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 17:23
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Сегодня, 16:03
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 57
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Stable-Investments stable-investments.com
Я не админ
Старт: 13.01.2017
О КОМПАНИИ
Перевод с Google:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Цитата:
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В STABLE-INVESTMENTS.COM.
Курсовая, широко известный как "Forex" или "FX", является обмен одной валюты на другую по согласованной цене обмена на более-внебиржевом (OTC) рынке. Форекс является в мире наиболее торгуемых на рынке, со средним оборотом более $ 5,3 триллиона долларов США в день. По сути, форекс является актом одновременно покупка одной валюты при продаже другой, в первую очередь с целью спекуляции. Валютные ценности (рост) и оценить падение (амортизировать) друг против друга из-за целого ряда факторов, в том числе экономики и геополитики.
Общая цель трейдеров является прибыль от этих изменений в стоимости одной валюты по отношению к другой, активно спекулируют на котором цены путь форекс, вероятно, чтобы включить в будущем.
В отличие от большинства финансовых рынков, OTC (внебиржевой) рынок форекс не имеет физического местоположения или центральной биржи и торгует 24 часа в сутки через глобальную сеть предприятий, банков и частных лиц. Это означает, что цены валют постоянно колеблются в стоимости по отношению друг к другу, предлагая множество торговых возможностей.
Цитата:
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10% Плата за час в течение 11 часов
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Сегодня, 16:17
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#2
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 87
Благодарностей: 7
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Re: Stable-Investments stable-investments.com
Купить домен от такого скама. mmgp.ru/showthread.php?t=59159
Админ чем думаешь?
Или лицуха голдкодерса надо была и по второму разу запустил.
Хост
добавлено через 9 минут
Цитата:
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192.99.18.212 - 13 other sites hosted on this server
Name Server: ns1.securebithosting.com
Name Server: ns2.securebithosting.com
И кошель заюзаный вдобавок
добавлено через 14 минут
Цитата:
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Создан 22.09.2015
Рейтинг Trust Score 74.5 point(s)
А ну дак кошель гуглиться от этого шлака equitysecuritiesinc.com, так что можно тему сносить.
Последний раз редактировалось Nadus; Сегодня в 16:32.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 17:05
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#3
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Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,737
Благодарностей: 3,133
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Re: Stable-Investments stable-investments.com
Домен от одного скама, кошель от другого, полный крах админа
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Сегодня, 17:06
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#4
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Специалист
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 662
Благодарностей: 342
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Re: Stable-Investments stable-investments.com
Цитата:
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Сообщение от Nadus
Купить домен от такого скама. mmgp.ru/showthread.php?t=59159
Админ чем думаешь?
Или лицуха голдкодерса надо была и по второму разу запустил.
[/i]
А ну дак кошель гуглиться от этого шлака equitysecuritiesinc.com, так что можно тему сносить.
Или он это всё купил. Все равно
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Сегодня, 17:23
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