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Stable-Investments stable-investments.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:03
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 57
КП: 0.000
Stable-Investments stable-investments.com
Я не админ

Старт: 13.01.2017


О КОМПАНИИ
Перевод с Google:
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В STABLE-INVESTMENTS.COM.

Курсовая, широко известный как "Forex" или "FX", является обмен одной валюты на другую по согласованной цене обмена на более-внебиржевом (OTC) рынке. Форекс является в мире наиболее торгуемых на рынке, со средним оборотом более $ 5,3 триллиона долларов США в день. По сути, форекс является актом одновременно покупка одной валюты при продаже другой, в первую очередь с целью спекуляции. Валютные ценности (рост) и оценить падение (амортизировать) друг против друга из-за целого ряда факторов, в том числе экономики и геополитики.

Общая цель трейдеров является прибыль от этих изменений в стоимости одной валюты по отношению к другой, активно спекулируют на котором цены путь форекс, вероятно, чтобы включить в будущем.

В отличие от большинства финансовых рынков, OTC (внебиржевой) рынок форекс не имеет физического местоположения или центральной биржи и торгует 24 часа в сутки через глобальную сеть предприятий, банков и частных лиц. Это означает, что цены валют постоянно колеблются в стоимости по отношению друг к другу, предлагая множество торговых возможностей.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Цитата:
10% Плата за час в течение 11 часов
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milchenkoff на форуме  
Старый Сегодня, 16:17
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 87
Благодарностей: 7
КП: 0.000
Re: Stable-Investments stable-investments.com
Купить домен от такого скама. mmgp.ru/showthread.php?t=59159
Админ чем думаешь? Или лицуха голдкодерса надо была и по второму разу запустил.

Хост
Цитата:
192.99.18.212 - 13 other sites hosted on this server
Name Server: ns1.securebithosting.com
Name Server: ns2.securebithosting.com
добавлено через 9 минут
И кошель заюзаный вдобавок

Цитата:
Создан 22.09.2015
Рейтинг Trust Score 74.5 point(s)
добавлено через 14 минут
А ну дак кошель гуглиться от этого шлака equitysecuritiesinc.com, так что можно тему сносить.
__________________
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Последний раз редактировалось Nadus; Сегодня в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Nadus на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 17:05
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 5,737
Благодарностей: 3,133
КП: 0.440
Re: Stable-Investments stable-investments.com
Домен от одного скама, кошель от другого, полный крах админа
__________________
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Prext на форуме  
Старый Сегодня, 17:06
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 662
Благодарностей: 342
КП: 0.030
Re: Stable-Investments stable-investments.com
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Купить домен от такого скама. mmgp.ru/showthread.php?t=59159
Админ чем думаешь? Или лицуха голдкодерса надо была и по второму разу запустил.

[/i]
А ну дак кошель гуглиться от этого шлака equitysecuritiesinc.com, так что можно тему сносить.
Или он это всё купил. Все равно
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Регистрация SWISSCOIN
Долевик-акции майнинга
Pandav на форуме  
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