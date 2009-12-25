BTCC прекратила выдачу криптовалютных и фиатных кредитов населению

Сегодня, 13 января стало известно, что ситуация с биткойн-биржами Китая получила новое трагическое продолжение: биткойн-бирж BTCC вынужденно прекратила кредитные операции, как с криптовалютами, так и с фиатами.
12 января ряд СМИ сообщили о том, что после проверок и предупреждений, вынесенных китайским регулятором, крупнейшие биткойн-биржи Китая временно приостановили фьючерсные и маржинальные торги для населения. Вслед за этим поступило новое, обнадеживающее сообщение о том, что биржа Huobi возобновила маржинальные сделки, однако с новым пороговым лимитом – в 100 тыс юаней на пользователя (ранее, лимит составлял 10 млн юаней). 13 января издание TheMerkle.com сообщило о том, что бурная деятельность инспекционной комиссий Народного Банка Китая вынудила биржу BTCC полностью прекратить выдачу кредитов населению, притом, не только криптовалютных, но и фиатных. На данный момент, остается неясным, чем продиктовано такое решение регулятора и будет ли когда-нибудь возобновлена функция кредитования для криптовалютных площадок в полном объеме. Ранее заключенные кредитные договора пересмотру подвергнуты не будут, однако по их завершению, пользователи не смогут воспользоваться данным сервисом снова.
Новость о прекращении кредитных операций со стороны BTCC застала биткойн-сообщество врасплох, поскольку никаких официальных сообщений по этому поводу биржа пока что не распространяла. Представитель BTCC подтвердил, что функция кредитования пока что не доступна, но не смог определенно ответить, будет ли она восстановлена в будущем.
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