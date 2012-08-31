Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,997 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогавших избежать службы в армии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Как защитить свой компьютер от хакеров и вирусов? Ответ здесь.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:44
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,149
Благодарностей: 484
КП: 0.405
Роскомнадзор заблокировал 160 сайтов, помогавших избежать службы в армии
Сайты с советами, как «откосить» от службы в армии блокируются по решению судов.



В 2016 году Роскомнадзор внес в перечень запрещенных сайтов порядка 160 ресурсов, предлагающих рекомендации по уклонению от службы в армии. Суды по обращению прокуроров блокируют ресурсы, содержащие информацию о том, как можно «откосить» от службы, например, рассказывают о болезнях, предлагают платные консультации, обещают помощь при медобследовании и т.д.

Для признания противозаконными ресурсов с подобным контентом органы прокуратуры и суды активно применяют ст. 10 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, п.6 данной статьи запрещает распространение информации о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность. Об этом изданию «Известия» рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. По его словам, всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных нарушений или преступлений.

Согласно мнению замдиректора координационного центра национального домена сети интернет Сергея Копылова, п.6 можно применять в судах для пресечения различных правонарушений в интернете, поскольку под действие данной нормы «попадает все - от пиратства до детской порнографии».

Как считает руководитель Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников, существует незначительная вероятность применения указанного механизма для блокировки контента, противозаконность которого является спорной. Но, но его мнению, говорить об этом пока рано в связи с отсутствием выработанной судебной практики.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Роскомнадзор заблокировал сам себя TenDemon Новости технологий и интернета 9 09.01.2017 21:07
Роскомнадзор заблокировал ресурсы крупнейшего поставщика SSL-сертификатов kral85 Новости технологий и интернета 0 25.07.2016 18:52
Роскомнадзор заблокировал БитНовости в России pilot10 Новости криптовалют 2 28.05.2015 16:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Повышение зарплат бюджетникам: кому и сколько "докинут" с декабря
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар Prosvetlenniy
Яценюк посоветовал не ждать инвестиций в Украину
От Prosvetlenniy в разделе «Политика и экономика»
Аватар Ырлув
Как зарабатывать 2 400 000$ в день на собственной iOS|Android игре
От Ырлув в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Cakon
ВТБ Банк Москвы - bm.ru
От Cakon в разделе «Банки России»
Аватар Роман Зиф
Мартингейл Калькулятор
От Роман Зиф в разделе «Программное обеспечение»
Аватар leenguyen01
Novathon Investments Limited - Novathon.cc
От leenguyen01 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube