Анна Чернобай Скайп: cher777889



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Правительства ничем не рискуют, закупая биткоины в качестве резервов

Резкий рост цен на биткоин может поспособствовать закупке правительствами биткоина в беспрецедентной «цифровой товарной гонке».



В настоящее время биткоин котируется на уровне около $800 с показателем рыночной капитализации $14.5 миллиардов. Криптовалюта регулярно освещается в средствах массовой информации, привлекая все большее внимания обычных пользователей и инвесторов. Существует класс инвесторов, которые не связаны с биткоином, но в скором времени может начать запасаться цифровой валютой - национальные правительства. Предположение было сделано генеральным директором Civic Винни Лингем (Vinny Lingham) ранее в мае.



Хотя ни одна страна не сделала пока официальных заявлений по этому поводу, потрясающая прибыльность биткоина на протяжении всего 2016 года может привести к приобретению правительствами небольших объемов криптовалюты для сохранения стоимости. Если одна страна начнет делать так, резервы в биткоине могут стать мировой практикой, так как ни одно государство не захочет оставаться брошенным на произвол судьбы со своими бумажными купюрами.



Лингем пишет: Цитата: "Представьте себе, если Китай начнет скупать большие объемы биткоинов – будут ли остальные мировые правительства бездействовать и просто наблюдать? Я не думаю, что так будет. Поэтому, по моим прогнозам, в 2017 году правительства станут крупнейшими покупателями биткоина, толкая цены к новым максимумам."

Безрисковый рост



В самом деле, существует вероятность, что всплеск цены биткоина не только заставит правительства обратить на него внимание, но и может облегчить приобретение биткоина. Генеральный директор Abra Билл Бархайдт (Bill Barhydt) повторил слова Лингема в Twitter, написав:

Цитата: «Я думаю, что некоторые государства начнут покупать биткоины в качестве резервов в 2017 году. Нулевые риски, только рост».

Кроме того, биткоин часто называют «цифровым золотом» через большое сходство с драгоценным металлом с возможностью потенциального сохранения стоимости на фоне постоянно уменьшающейся волатильности. Тем не менее, резерв в биткоинах будет иметь различные преимущества по сравнению с золотом, так как его хранение и передача будут обходиться намного дешевле.



Тайные накопления



Некоторые считают, что «криптовалютная гонка», возможно, уже начата в тайне и сопровождается манипулированием цен. Народный банк Китая (НБК) недавно встречался с местными биржами для обсуждения государственного регулирования их деятельности.



По итогам встречи было опубликовано предупреждение от Народного банка Китая, в котором говорится:



Цитата: «Биткоин – виртуальная ценность, не имеющая юридического статуса, подобно валютам, поэтому он не может и не должен быть использован в качестве денег в обращении на рынке. Участвующие учреждения и частные лица должны отнестись с особым вниманием к ведению такой деятельности, так как инвестиции в биткоин несут соответствующую ответственность и риски.»



Бобби Ли (Bobby Lee), директор BTCC, в интервью Reuters на вопрос о возможном давлении со стороны НБК с целью остановить отток капитала через биткоин сказал, что ничего подобного не происходило.



Довольно любопытно, если НБК, орудуя своими полномочиями в качестве финансового регулятора страны, по сути планирует контролировать отток денег на ведущих криптовалютных биржах.



При оценке рекордно высокого уровня в $1163, общая стоимость всех возможных биткоинов (с учетом ближайшей эмиссии в 5 миллионов монет) составляет около $24.5 млрд. Это очень скромная часть валютных резервов Китая.



Со своей стороны, BTCC, претендующая на звание самой старой биржи биткоина в Китае, добавляет, что регулярно консультируется с НБК, чтобы убедиться, что она работает «в соответствии с законами Китая».

На этой волне появляются предположения, что обвал биткоина вызван китайским правительством, чтобы удержать цену биткоина на низком уровне и приобретать монеты для хранения, покупая их напрямую у крупнейших китайских пулов. Однако, никаких доказательств этой идеи не существует. Центральные банки - крайне забюрократизированные структуры, и любое изменение государственных валютных резервов не может оставаться в тайне.



Если предсказания Лингема и Бархайдта увенчаются успехом, цена биткоина должна будет подняться к небывалым высотам. Биткоин может стать настоящей глобальной резервной валютой. Само собой разумеется, вопросы общественного восприятия биткоина будут моментально переработаны.



Источник Резкий рост цен на биткоин может поспособствовать закупке правительствами биткоина в беспрецедентной «цифровой товарной гонке».В настоящее время биткоин котируется на уровне около $800 с показателем рыночной капитализации $14.5 миллиардов. Криптовалюта регулярно освещается в средствах массовой информации, привлекая все большее внимания обычных пользователей и инвесторов. Существует класс инвесторов, которые не связаны с биткоином, но в скором времени может начать запасаться цифровой валютой - национальные правительства. Предположение было сделано генеральным директором Civic Винни Лингем (Vinny Lingham) ранее в мае.Хотя ни одна страна не сделала пока официальных заявлений по этому поводу, потрясающая прибыльность биткоина на протяжении всего 2016 года может привести к приобретению правительствами небольших объемов криптовалюты для сохранения стоимости. Если одна страна начнет делать так, резервы в биткоине могут стать мировой практикой, так как ни одно государство не захочет оставаться брошенным на произвол судьбы со своими бумажными купюрами.Лингем пишет:В самом деле, существует вероятность, что всплеск цены биткоина не только заставит правительства обратить на него внимание, но и может облегчить приобретение биткоина. Генеральный директор Abra Билл Бархайдт (Bill Barhydt) повторил слова Лингема в Twitter, написав:Нулевой риск очевиден при понимании, что биткоины можно купить практически за любую существующую национальную валюту. Хотя покупка биткоина подается в качестве основного риска для отдельных лиц, правительства не разделяют эту проблему, так как они имеют доступ к валютным резервам и, как правило, могут напечатать больше.Кроме того, биткоин часто называют «цифровым золотом» через большое сходство с драгоценным металлом с возможностью потенциального сохранения стоимости на фоне постоянно уменьшающейся волатильности. Тем не менее, резерв в биткоинах будет иметь различные преимущества по сравнению с золотом, так как его хранение и передача будут обходиться намного дешевле.Некоторые считают, что «криптовалютная гонка», возможно, уже начата в тайне и сопровождается манипулированием цен. Народный банк Китая (НБК) недавно встречался с местными биржами для обсуждения государственного регулирования их деятельности.По итогам встречи было опубликовано предупреждение от Народного банка Китая, в котором говорится:Реклама биткоина в стране, особенно в оффлайне, сильно ограничена, и китайские регуляторы изучают, как криптовалюта может использоваться для обхода контроля за движением капитала.Бобби Ли (Bobby Lee), директор BTCC, в интервью Reuters на вопрос о возможном давлении со стороны НБК с целью остановить отток капитала через биткоин сказал, что ничего подобного не происходило.Довольно любопытно, если НБК, орудуя своими полномочиями в качестве финансового регулятора страны, по сути планирует контролировать отток денег на ведущих криптовалютных биржах.При оценке рекордно высокого уровня в $1163, общая стоимость всех возможных биткоинов (с учетом ближайшей эмиссии в 5 миллионов монет) составляет около $24.5 млрд. Это очень скромная часть валютных резервов Китая.Со своей стороны, BTCC, претендующая на звание самой старой биржи биткоина в Китае, добавляет, что регулярно консультируется с НБК, чтобы убедиться, что она работает «в соответствии с законами Китая».На этой волне появляются предположения, что обвал биткоина вызван китайским правительством, чтобы удержать цену биткоина на низком уровне и приобретать монеты для хранения, покупая их напрямую у крупнейших китайских пулов. Однако, никаких доказательств этой идеи не существует. Центральные банки - крайне забюрократизированные структуры, и любое изменение государственных валютных резервов не может оставаться в тайне.Если предсказания Лингема и Бархайдта увенчаются успехом, цена биткоина должна будет подняться к небывалым высотам. Биткоин может стать настоящей глобальной резервной валютой. Само собой разумеется, вопросы общественного восприятия биткоина будут моментально переработаны.

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