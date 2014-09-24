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Минфин предлагает меньшие пенсии «тем, кто в них меньше нуждается»
Минфин предлагает меньшие пенсии «тем, кто в них меньше нуждается»
Минфин намерен определять размер пенсии исходя из критериев нуждаемости, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума: «Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривает большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается». По его мнению, такая стратегия позволит направлять больше средств в здравоохранение и образование.
источник isiderpro.ru
Последний раз редактировалось BigBoi; Сегодня в 14:33.