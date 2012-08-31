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Сбербанк за год закрыл 1327 офисов банковского обслуживания

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Сбербанк за год закрыл 1327 офисов банковского обслуживания

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Сбербанк сократил в 2016 году в 1327 офисов банковского обслуживания населения, следует из отчетности крупнейшего банка РФ по РСБУ за прошлый год.


Авен считает чушью мысль о скорой гибели традиционных банков
На 1 января 2017 года Сбербанк имеет 15,073 тысячи офисов по банковскому обслуживанию населения против 16,4 тысячи офисов на начало 2016 года, указано в отчетности банка.

Сбербанк сократил в 2015 году 629 офисов, в 2014 году — 836 офисов, в 2013 году — 484 офиса, следует отчетностей банка по РСБУ за эти годы.

Сбербанк за ближайшие пять лет может сократить число своих отделений в России на 30-50%, сообщил в декабре глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24". Сбербанк, по его словам, приостановил закрытие офисов в сельской местности и будет закрывать не пользующиеся высоким спросом отделения в городах. При этом банк будет идти вслед за спросом клиентов и не будет искусственно выталкивать людей из отделений, заверял Греф.

Банк России видит тенденцию сокращения отделений банков РФ примерно в два раза на горизонте 10 лет в связи с развитием удаленной идентификации клиентов и возможностей оказывать услуги без посещения офисов, ранее в ноябре заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Вадим Калухов.
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