Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,990 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:10
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,560
Благодарностей: 6,129
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Началась единовременная выплата пенсионерам в пять тысяч рублей
Москва. 13 января. INTERFAX.RU — Единовременную выплату в 5000 рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, сообщили «Интерфаксу» в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — сообщили в пресс-службе ПФР в понедельник.

При этом в Фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат 5000 в срок с 13 по 28 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР.



«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — отметили в Фонде.

В свою очередь, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Почты России», «с 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, “Почта России” организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионерам».

Пенсионерам не придется дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление для получения единовременной выплаты, так как ее доставка будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле.

В пресс-службе добавили, что в отдельных регионах доставка выплат начнется уже 12 января.

«Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль», — отмечается в сообщении.

https://news.mail.ru/economics/28411160/
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Лучшие инвест идеи на 2017 год|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB- 5000% -HyipClub.Club
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПФР начнет производить единовременные выплаты в пять тысяч рублей 13 января moskva Горячие новости 0 09.01.2017 18:58
ПФР опроверг задержки в выплате 5 тысяч пенсионерам Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 6 24.12.2016 19:30
Пенсионерам-"молчунам" добавят пять лет на раздумья FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.11.2015 04:22
Омские врачи пожаловались на зарплату в пять тысяч рублей vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 19 15.12.2014 00:06
Заработок 50$+100$ единовременная выплата, это не ЛОХОТРОН! krut74 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 07.11.2008 22:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Deposit Hourly - deposithourly.info
От HYIPs-Analysis в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
fundofprofit - fundofprofit.com
От hyip27 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mixpepper22
FX FinInvest - fxfininvest.com
От mixpepper22 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tr@der
ПАММ-счет Masterpiece:313151 (InstaForex)
От Tr@der в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Alex Buzines
АгентU1530209 платит от 20% в сутки .
От Alex Buzines в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар КузнецП
WMID: 266065741149 - прием лимитов доверия
От КузнецП в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube