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Время крепкого доллара заканчивается?

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Старый Сегодня, 14:06
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Время крепкого доллара заканчивается?

Мощнейшее ралли американского доллара, случившееся после выборов президента США, забуксовало. Каковы шансы на то, что смена тренда произойдет именно сейчас?


За последние несколько дней индекс американского доллара к корзине шести основных валют чаще снижался и потерял от своих максимумов уже чуть более 2%.

Впрочем, доллар не перестает удивлять своей устойчивостью: в среду, например, под занавес сессии американская валюта частично отыграла свои потери.


Как бы то ни было, снижение доллара имеет под собой основания. Все помнят, что в мировой финансовой системе еще в прошлом году образовалась серьезная нехватка долларов. Это отчасти объясняется реформой фондов денежного рынка, а также повышением ставки со стороны Федеральной резервной системы. Ну и самое главное - дефицит ликвидности образовался на фоне увеличения выпуска заимствований, то есть ликвидность попросту ушла в долговые бумаги. Таким образом, в октябре и ноябре с рынка ушло примерно по $220 млрд.

Что же происходит сейчас, почему сейчас доллар начал снижаться? Дело в том, что американское казначейство теперь увеличило предложение долларов на рынке, как следствие, дефицит несколько ослаб.

Еще в декабре прошлого года казначейство начало погашать достаточно большие объемы облигаций, в результате чего в финансовый сектор стала поступать свежая ликвидность.

С начала года на рынок уже поступило порядка $17-18 млрд, а в декабре - $54 млрд. Всего в текущем квартале на рынки должно поступить порядка $45 млрд, такие цифры приводит сам американский Минфин.

Финансовая система США настолько мощная, что влияет на состояние финансов во всем мире. Надо признать, что в Америке вообще редко что-то происходит просто так. Осенью прошлого года, когда Штатам нужно было активно привлекать денежный средства, им был выгоден крепкий доллар, что мы и увидели на валютном рынке. Сейчас, когда фаза активного роста долга закончилась, американцам был бы выгоден более слабый доллар, так как при текущих котировках о возрождении промышленности речи быть просто не может.

Еще о долларе


Отметим также, что индекс доллара хотя и важный показатель, но все же распределение весов в нем делает движение этого индекса слишком однобоким. На единую европейскую валюту в нем приходится порядка 60%, так что, по сути, манипулируя одной лишь парой EUR/USD, можно манипулировать и всем индексом, причем вес других валют по сравнению с евро настолько ниже, что даже самые мощные движения в других валютных парах не в силах изменить направление движения индекса доллара.

При этом хочется отметить, что над евро постоянно сгущаются тучи. Существует очень много признаков грядущего развала Евросоюза, а для евро это крайне неприятные известия. Мы уже убедились в этом после референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС.


Кстати, кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон заявил, что евро не продержится и десяти лет, если Париж и Берлин не смогут изменить ситуацию в еврозоне Он также добавил, что нынешняя система позволяет Германии выигрывать за счет более слабых государств-членов.

Цитата:
"Нам всем давно пора признать, что евро не самодостаточная валюта и без серьезных реформ долго не продержится. Она не предоставила Европе полный международный суверенитет по отношению к доллару, она не дала Европе естественной взаимосвязи между различными странами-членами еврозоны", -
заявил Макрон, выступая в университете Гумбольдта в Берлине.
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Анна Чернобай на форуме  
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