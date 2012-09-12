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Цена золота повысилась - НБУ

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Старый Сегодня, 14:05
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,560
Благодарностей: 6,129
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Цена золота повысилась - НБУ
Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций, установленные Национальным банком Украины с 13.01.2017, составляют:

Золото – 328395.76 UAH ( + )
Серебро – 4608.25 UAH ( + )
Платина – 266248.42 UAH ( + )

С начала года официальный курс золота подорожал на 5.40%.

Как сообщалось ранее, максимальный курс золота, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 26.02.2015 и составил 366124.14 UAH за 10 тройских унций (1177.12 UAH за 1 грамм).

Полный список официальных курсов банковских металлов находится здесь.
Динамика изменений официальных курсов банковских металлов находится здесь.

По материалам Finance.UA
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Старый Сегодня, 14:13
#2
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 1,607
Благодарностей: 56
КП: 0.050
Re: Цена золота повысилась - НБУ
Так курс золота не с начала этого года растет, он еще с прошлого года начал расти.
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