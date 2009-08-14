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Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей В поисках легкой наживы мошенники прибегают к разным ухищрениям, легко втираются в доверие к своим жертвам или просто давят на психику.



Люди часто просто не знают, где их может подстерегать опасность, и легко отдают все свои сбережения, даже не предполагая, что имели дело с аферистами. Во многих случаях разыскать преступников так и не удается.



Пресс-служба полиции Николаевской области рассказала о некоторых преступлениях в их регионе, однако не исключено, что подобная ситуация может повториться и в любой другой области Украины.



Обман на интернет-сайтах. К николаевским правоохранителям обратилась 24-летняя местная жительница, которая сообщила, что на интернет-сайте она заказала детскую коляску. Договорившись с продавцом по телефону, женщина перечислила 800 гривен залога на банковский счет, указанный собеседником, а когда решила еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора уже была потеряна.



Аналогичный случай произошел с 54-летней жительницей Заводского района Николаева. Женщина сообщила правоохранителям, что, заказав женское пальто через сайт, стала жертвой мошенничества. Заявительница перечислила за товар 5 тысяч гривен, но так его и не получила. А 65-летний местный житель, пытаясь приобрести через сайт купли-продажи телевизор, потерял 8750 гривен.



Махинации с поиском домашних животных. 40-летний житель г. Вознесенск рассказал полицейским, что разместил во всемирной сети Интернет объявление о пропаже его домашнего любимца, где были указаны контакты, по которым можно связаться с хозяином, и шла речь о денежном вознаграждении. Вскоре на номер мобильного заявителя позвонил неизвестный, сообщив, что якобы нашел пропажу. На радостях, не проверив полученную информацию, мужчина перевел на счет, указанный собеседником, вознаграждение в сумме 2 тысячи гривен. А уже потом, когда пытался снова связаться с “дружелюбным гражданином”, то связь с номером мобильного оператора уже была потеряна.



Звонок от работника банка. В Очаковском районе аферист обманули 46-летнюю женщину, представившись сотрудником банка.



Позвонив по телефону, мужчина сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить дополнительную информацию. Женщина назвала неизвестному личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 3200 гривен.



Родственник “попал в беду”. На мобильный телефон 76-летней жительницы Заводского района позвонил неизвестный. Он представился работником полиции и сообщил, что ее зять задержан за совершение уголовного преступления и для “решения” вопроса нужно заплатить 1500 гривен. Напуганная пострадавшая, не догадавшись проверить полученную информацию, перечислила средства на указанный собеседником счет, а уже потом позвонила родственнику и узнала, что он находится дома и с ним все в порядке.



По всем фактам правоохранители начали уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины “Мошенничество”.



По законодательству Украины злоумышленникам может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.



По материалам Сегодня

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