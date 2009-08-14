Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,990 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:03
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,560
Благодарностей: 6,129
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей
В поисках легкой наживы мошенники прибегают к разным ухищрениям, легко втираются в доверие к своим жертвам или просто давят на психику.

Люди часто просто не знают, где их может подстерегать опасность, и легко отдают все свои сбережения, даже не предполагая, что имели дело с аферистами. Во многих случаях разыскать преступников так и не удается.

Пресс-служба полиции Николаевской области рассказала о некоторых преступлениях в их регионе, однако не исключено, что подобная ситуация может повториться и в любой другой области Украины.

Обман на интернет-сайтах. К николаевским правоохранителям обратилась 24-летняя местная жительница, которая сообщила, что на интернет-сайте она заказала детскую коляску. Договорившись с продавцом по телефону, женщина перечислила 800 гривен залога на банковский счет, указанный собеседником, а когда решила еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора уже была потеряна.

Аналогичный случай произошел с 54-летней жительницей Заводского района Николаева. Женщина сообщила правоохранителям, что, заказав женское пальто через сайт, стала жертвой мошенничества. Заявительница перечислила за товар 5 тысяч гривен, но так его и не получила. А 65-летний местный житель, пытаясь приобрести через сайт купли-продажи телевизор, потерял 8750 гривен.

Махинации с поиском домашних животных. 40-летний житель г. Вознесенск рассказал полицейским, что разместил во всемирной сети Интернет объявление о пропаже его домашнего любимца, где были указаны контакты, по которым можно связаться с хозяином, и шла речь о денежном вознаграждении. Вскоре на номер мобильного заявителя позвонил неизвестный, сообщив, что якобы нашел пропажу. На радостях, не проверив полученную информацию, мужчина перевел на счет, указанный собеседником, вознаграждение в сумме 2 тысячи гривен. А уже потом, когда пытался снова связаться с “дружелюбным гражданином”, то связь с номером мобильного оператора уже была потеряна.

Звонок от работника банка. В Очаковском районе аферист обманули 46-летнюю женщину, представившись сотрудником банка.

Позвонив по телефону, мужчина сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить дополнительную информацию. Женщина назвала неизвестному личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 3200 гривен.

Родственник “попал в беду”. На мобильный телефон 76-летней жительницы Заводского района позвонил неизвестный. Он представился работником полиции и сообщил, что ее зять задержан за совершение уголовного преступления и для “решения” вопроса нужно заплатить 1500 гривен. Напуганная пострадавшая, не догадавшись проверить полученную информацию, перечислила средства на указанный собеседником счет, а уже потом позвонила родственнику и узнала, что он находится дома и с ним все в порядке.

По всем фактам правоохранители начали уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины “Мошенничество”.

По законодательству Украины злоумышленникам может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

По материалам Сегодня
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Лучшие инвест идеи на 2017 год|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB- 5000% -HyipClub.Club
moskva на форуме  
Старый Сегодня, 14:08
#2
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Елабуга
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 127
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей
щас очень распастранен способ воровать с карт,не давно так обворовали мою знакомую,как оказалось мошенники действовали по такому механизму,один работал в ресторане и принимал оплату картами,когда ему давали карту он ее фотографировал,и отправлял второму,который заказывал вещи по интернету,вот так мою знакомую обчистили на 300 000т.р,и не поймали бы если не засняли камеры как человек делает фотографии карты ,так что будьте с этим окуратны
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
Temo58 на форуме  
Старый Сегодня, 14:08
#3
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,223
Благодарностей: 2,152
КП: 0.363

награды Волшебный горшочек 
Re: Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Аналогичный случай произошел с 54-летней жительницей Заводского района Николаева. Женщина сообщила правоохранителям, что, заказав женское пальто через сайт, стала жертвой мошенничества. Заявительница перечислила за товар 5 тысяч гривен, но так его и не получила
Вот поэтому я если что и заказываю то стараюсь это делать через наложенный платеж, так вернее, по крайней мере увидишь, за что ты платишь и насколько возможно проверишь целостность на месте получения. Если товар не устраивает .. пусть возвращается обратно.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ИНВЕСТ ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ!
xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 14:09
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: справедливость
Регистрация: 16.07.2011
Сообщений: 632
Благодарностей: 188
КП: 0.223
Re: Схемы аферистов: как мошенники "разводят" людей
Сколько оказывается ещё буратин необструганных,а ведь все вышеописанные варианты-это самая грубое снятие стружки,шлифовка у этих людей ещё впереди.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
equity на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Все ли 99,99% хайпов - есть мошеннические схемы "катания" лохов на доверии? A123 Псевдоинвестиции: общий форум 56 28.10.2016 12:56
России грозит валютный кризис из-за новой схемы приватизации "Роснефти" dengov Новости в мире финансов и инвестиций 9 06.10.2016 23:35
J.P. Morgan уплатит штраф $200 млн за коррупционные схемы с китайскими "детками" TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 6 26.07.2016 14:25
Госдума запретит "серые" схемы налоговой оптимизации Roman101 Новости в мире финансов и инвестиций 2 27.05.2014 08:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bvn
Участники и результаты конкурса "Револьвер 2". Этап 32. Завершен
От bvn в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватар Vovan
Возможно ли честно (законно) заработать приличное состояние в России?
От Vovan в разделе «Наши опросы»
Аватар moskva
Стоимость цифровой валюты социальной сети выросла на 1,000%
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
invest-fund.org - INVEST-FUND
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар horos79
ПАММ-счет Keep Calm (gerchikco.com)
От horos79 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
DinFinans - www.dinfinans.ru
От rojus в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube