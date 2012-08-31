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Прибыль Сбербанка выросла в 2016 году в 2,2 раза

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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,146
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КП: 0.428
Прибыль Сбербанка выросла в 2016 году в 2,2 раза
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) выросла в 2016 г. в 2,2 раза до 517 млрд руб., сообщает банк. В 2015 г. прибыль с учетом СПОД составила 218,4 млрд руб., до СПОД - 236,3 млрд руб.



Прибыль до уплаты налогов составила в прошлом году 668,9 млрд руб. против 273,8 млрд руб. в 2015 г.

Чистый процентный доход банка вырос в 2016 г. на 41,5% до 1,1 трлн руб.

Чистый комиссионный доход увеличился на 21,3% до 318,6 млрд руб. "Основной прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с картами, банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание", - отмечает Сбербанк.

Операционные расходы выросли в 2016 г. на 9,5%. Отношение расходов к доходам снизилось за год с 41% до 35,7%.

Размеры базового и основного капиталов Сбербанка совпадают из-за отсутствия источников добавочного капитала. К 1 января 2017 г. показатель достиг 2,27 трлн руб. (+ 29,1%). Общий капитал банка увеличился в 2016 г. на 18,2% до 3,14 трлн руб.

Показатели достаточности базового и основного капитала банка - нормативы Н1.1 и Н1.2 - составили на 1 января 2017 г. 10% против 7,9% на 1 января 2016 г. Показатель достаточности собственных средств Н1.0 увеличился за год до 13,8% против 11,9% к началу 2016 г.

Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка сократился в 2016 г. на 7,6% до 11 трлн 329,5 млрд руб. против 12 трлн 262,7 млрд руб. на 1 января 2015 г. Розничный кредитный портфель банка увеличился за год на 4,9% до 4,337 трлн против 4 трлн 134,7 млрд руб. на начало 2016 г.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов составила к концу 2016 г. 2,5% против 3,3% к началу 2016 г.

В пятницу обыкновенные акции Сбербанка подорожали на Московской бирже до 170 руб. за штуку (+ 1%), "префы" - до 129,49 руб. за штуку (+ 1,1%), объем торгов превысил 2,267 млрд руб.

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