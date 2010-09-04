Стало известно, сколько вкладчики Платинум Банка получат от ФГВФЛ

На данный момент Фонд гарантирования находится в поисках инвестора на выведение Платинум Банка с рынка.
Вкладчики ликвидируемого Платинум Банка получат 4,9 млрд гривен от Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Об этом сообщают в пресс-службе ФГВФЛ.
По данным Фонда, состоянием на 11 января вкладчикам могут быть компенсированы депозиты на общую сумму 4,9 млрд гривен.
Сейчас ФГВФЛ находится в поисках инвестора на выведение банка с рынка. Фонд будет принимать конкурсные предложения до 1 февраля.
Напомним, НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных 10 января 2017 года.
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