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Товарооборот России и Китая увеличился на 2,2%

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Товарооборот России и Китая увеличился на 2,2%

Общий товарооборот между Россией и Китай по итогам прошлого года увеличился на 2,2%, достигнув $69,53 млрд.


В 2016 г. экспорт Китая в РФ вырос на 7,3%, составив $37,3 млрд, а российский импорт в КНР сократился на 3,1%, достигнув $32,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

По итогам декабре объем торговли между двумя странами составил $7,16 млрд, при этом экспорт составил $3,95 млрд, импорт – $3,2 млрд.

Статистика достаточно позитивна, особенно если учитывать сильнейшее падение в 2015 г. на 28,6%. Тем не менее, стороны ставят более амбициозные задачи: планируется увеличение товарооборота до $100 млрд.

Этот показатель мог быть достигнут и ранее, если бы не упала стоимость нефти. Ранее глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия и Китай вполне могут нарастить объемы торговли до $200 млрд в год.

При этом общий экспорт Китая сократился больше прогноза, поскольку слабый глобальный спрос негативно влияет на продажи.

Кроме того, растет неопределенность относительно перспектив Китая в случае введения торговых ограничений со стороны США администрацией Дональда Трампа.

В декабре экспорт снизился на 6,1% в долларовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 0,1% в ноябре.

Импорт в декабре увеличился на 3,1% в годовом выражении после роста на 6,7% в ноябре.

Профицит торгового баланса Китая в декабре сократился с ноябрьских $44,61 млрд до $40,82 млрд.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали менее значительное снижение экспорта — на 3,5%, рост импорта на 2,4% и профицит торгового баланса в декабре в $46,5 млрд.

Экспорт в юаневом выражении вырос в декабре на 0,6%, в то время как импорт увеличился на 10,8%.По итогам 2016 года экспорт Китая упал на 7,7% по сравнению с 2015 годом, при этом импорт снизился на 5,5%.

В результате профицит торгового баланса второй по величине экономики мира в декабре составил $509,96 млрд. Экспорт в юаневом выражении в прошлом году сократился на 2%, тогда как импорт вырос на 0,6%.
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