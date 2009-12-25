В Индии курс биткойна вырос до 1080 долларов

Неверные сообщения западных СМИ о предупреждении, вынесенном китайскими властями по поводу Биткойна породили ложные слухи о том, что крупные биткойн-бржи страны, включая BTCC, Huobi и OKCoin находятся под пристальным вниманием регуляторов, что вызвало временное падение курса биткойна. Тем не менее, некоторые рынки никак не отреагировали на эти новости, в том числе в Индии, где цена на биткойн, напротив, выросла, дойдя до 1080 долларов.
Последнее время индийский биткойн-рынок демонстрировал устойчивый рост ежедневного объема торгов и спроса. Углубление финансового кризиса в стране вызвало серьезную озабоченность тем, насколько платежеспособной окажется рупия в ближайшей и долгосрочной перспективах.
Поскольку обращение национальной валюты в Индии было сокращено вдвое в течение нескольких месяцев с момента объявления демонетизации, индийские инвесторы и трейдеры начали искать альтернативные способы вложения средств, более безопасные, чем золото, которое подлежит конфискации органами местного самоуправления.
В отличие от многих регионов, индийский рынок Биткойна имеет надежную инфраструктуру с хорошей репутацией и регулируемые биткойн-биржи, такие как Zebpay, Coinsecure и Unocoin, за которыми стоит венчурный капитал их учредителей.
Unocoin даже сообщила, что ее пользовательская база увеличилась вдвое за последние два месяца, демонстрируя быстрый рост спроса на цифровую валюту в Индии. Сатвик Вишванат, соучредитель Unocoin заявил:
“Два года назад я вынужден был объяснять, что такое Биткойн. Сегодня люди намного более осведомлены на эту тему, и число биткойн-пользователей неуклонно растет”.
Все последнее время курс биткойна на индийском валютном рынке стабильно находился на отметке в 972 доллара, что на 17 процентов выше, чем в среднем на мировых рынках. Если экономическая неопределенность и финансовая нестабильность в Индии продолжатся, курс биткойна в стране с высокой долей вероятности продолжит расти.
Источник: Cointelegraph