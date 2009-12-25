Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,990 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Индии курс биткойна вырос до 1080 долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:09
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,305
Благодарностей: 8,532
КП: 0.174

награды Волшебный горшочек 
В Индии курс биткойна вырос до 1080 долларов

Неверные сообщения западных СМИ о предупреждении, вынесенном китайскими властями по поводу Биткойна породили ложные слухи о том, что крупные биткойн-бржи страны, включая BTCC, Huobi и OKCoin находятся под пристальным вниманием регуляторов, что вызвало временное падение курса биткойна. Тем не менее, некоторые рынки никак не отреагировали на эти новости, в том числе в Индии, где цена на биткойн, напротив, выросла, дойдя до 1080 долларов.

Последнее время индийский биткойн-рынок демонстрировал устойчивый рост ежедневного объема торгов и спроса. Углубление финансового кризиса в стране вызвало серьезную озабоченность тем, насколько платежеспособной окажется рупия в ближайшей и долгосрочной перспективах.

Поскольку обращение национальной валюты в Индии было сокращено вдвое в течение нескольких месяцев с момента объявления демонетизации, индийские инвесторы и трейдеры начали искать альтернативные способы вложения средств, более безопасные, чем золото, которое подлежит конфискации органами местного самоуправления.

В отличие от многих регионов, индийский рынок Биткойна имеет надежную инфраструктуру с хорошей репутацией и регулируемые биткойн-биржи, такие как Zebpay, Coinsecure и Unocoin, за которыми стоит венчурный капитал их учредителей.

Unocoin даже сообщила, что ее пользовательская база увеличилась вдвое за последние два месяца, демонстрируя быстрый рост спроса на цифровую валюту в Индии. Сатвик Вишванат, соучредитель Unocoin заявил:

“Два года назад я вынужден был объяснять, что такое Биткойн. Сегодня люди намного более осведомлены на эту тему, и число биткойн-пользователей неуклонно растет”.

Все последнее время курс биткойна на индийском валютном рынке стабильно находился на отметке в 972 доллара, что на 17 процентов выше, чем в среднем на мировых рынках. Если экономическая неопределенность и финансовая нестабильность в Индии продолжатся, курс биткойна в стране с высокой долей вероятности продолжит расти.

Источник: Cointelegraph
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 вне форума  
Старый Сегодня, 14:04
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: RUNET
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.01.2017
Сообщений: 44
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: В Индии курс биткойна вырос до 1080 долларов
То есть активность С.Мавроди не повлияла на это повышение курса, в отличие от ситуации в Китае.
BackerGuru на форуме  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, золото, курс, рынке
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Курс VOXELS вырос в связи с... RelaxRelax Новости криптовалют 4 01.12.2016 17:38
Курс доллара вырос до 65 рублей pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 26 22.08.2015 02:22
Zebpay займется распространением биткойна в Индии Aliaksandre Новости криптовалют 2 26.03.2015 21:13
Zebpay займется распространением биткойна в Индии VictorSamus Новости криптовалют 0 25.03.2015 18:45
Курс биткойна и общественный интерес Roman101 Новости криптовалют 4 10.07.2014 23:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Money Surf Club - www.moneysurfclub.com
От unkind в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Chycha
Fish Farm Fund - fishfarmfund.com
От Chycha в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Индексы стран АТР демонстрируют уверенный рост
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
vremya-podarkov.net - vremya-podarkov
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pound
ПАММ-счет Heyday RUR:130556 (Альфа-Форекс)
От Pound в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар RichShelest
Богатый трейдер, придирчивый трейдер
От RichShelest в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube