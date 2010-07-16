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ЦБ не видит необходимость запрещать биткоин

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#1
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ЦБ не видит необходимость запрещать биткоин

Банк России не намерен запрещать использование биткоина и других криптовалют, пока не исследует все риски, сопряженные с инновационной технологией.

Цитата:
«Поскольку биткоин — это частная валюта, выяснилось, что там не все так просто и красиво, как написано в книжках и в журналах. Позиция регулятора и ведомства — что мы не хотели бы сейчас конкретно что-то запрещать, а понять, как относиться к этому, и исходя из этого выстраивать регуляторную базу», —
сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Гайдаровского форума, передает RNS.

Похожую позицию приняло российское Министерство финансов, которое приостановило работу над законопроектом, предусматривающем вплоть до уголовного наказания за оборот криптовалюты. Накануне замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что пока власти решили отложить принятие закона и понаблюдать, как будет складываться международная практика в этой области.

Моисеев также сообщил, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом проводят анализ угроз со стороны криптовалют для экономики России.

Цитата:
«Пока эти ведомства считают, что никаких критических угроз нет. Все понимают, что они могут стать в будущем такими, но пока этого нет», —
сказал Моисеев, передает РИА Новости.

В российском бизнес-сообществе добавляют, что биткоин сложно запретить, даже при наличии такого желания. Член совета директоров группы Альфа-банка Петр Авен заявил RNS, что запрещать криптовалюты бесполезно, поскольку «он будет и будет». «Если движение невозможно остановить, его нужно возглавить. <...> Поэтому мне кажется, что у Центрального банка и вообще у любого регулятора проактивная позиция — пытаться понять, что будет происходить», — полагает Авен.

В «Сбербанке», чей глава Герман Греф признавался в интересе к криптовалютам, и вовсе предрекают, что стоящая за биткоином технология блокчейн станет промышленным стандартом к 2018 году. Как отметил заместитель председателя правления «Сбербанка» Вадим Кулик, у этой технологии еще «есть вопросы, которые нужно решить», а именно вопросы, связанные со скоростью расчетов, оптимизацией математических методов и конфиденциальности.

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Анна Чернобай на форуме  
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