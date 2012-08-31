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Власти России отложили принятие закона о криптовалютах
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ближайших планах правительства России не стоит принятие закона о криптовалютах. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам заместителя министра финансов, власти России решили не принимать подобный закон в ближайшее время и наблюдать за развитием международной практики в этой сфере.
заявил Алексей Моисеев.
Цитата:
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«Центробанк и Росфинмониторинг отслеживают угрозы со стороны криптовалют для экономической безопасности России. Пока таких угроз нет, но все понимают, что в будущем они могут появиться», —
Напомним, что в декабре прошлого года в кулуарах форума Московской биржи в Лондоне Алексей Моисеев сообщил, что законопроект о криптовалютах в России будет принят не ранее осени 2017 года. Работа над законодательными поправками о введении уголовной ответственности за обмен денежных суррогатов на рубли была приостановлена в октябре. Как тогда заявил Моисеев, такое решение принято для того, чтобы «проанализировать ситуацию на международных рынках».
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Сегодня, 14:22
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