Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,990 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Власти России отложили принятие закона о криптовалютах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:56
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,146
Благодарностей: 484
КП: 0.428
Власти России отложили принятие закона о криптовалютах
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ближайших планах правительства России не стоит принятие закона о криптовалютах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя министра финансов, власти России решили не принимать подобный закон в ближайшее время и наблюдать за развитием международной практики в этой сфере.

Цитата:
«Центробанк и Росфинмониторинг отслеживают угрозы со стороны криптовалют для экономической безопасности России. Пока таких угроз нет, но все понимают, что в будущем они могут появиться», —
заявил Алексей Моисеев.

Напомним, что в декабре прошлого года в кулуарах форума Московской биржи в Лондоне Алексей Моисеев сообщил, что законопроект о криптовалютах в России будет принят не ранее осени 2017 года. Работа над законодательными поправками о введении уголовной ответственности за обмен денежных суррогатов на рубли была приостановлена в октябре. Как тогда заявил Моисеев, такое решение принято для того, чтобы «проанализировать ситуацию на международных рынках».

__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России приостановлена работа над законопроектом о криптовалютах Анна Чернобай Новости криптовалют 0 07.12.2016 16:01
Юридический статус и законы о криптовалютах в России jurgan Bitcoin 36 05.11.2016 19:50
Конференция о криптовалютах в России. Fox shocked Новости криптовалют 0 14.01.2016 18:59
Власти выбрали самый либеральный вариант закона об амнистии капиталов O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2015 11:49
Что даст принятие закона об электронной коммерции vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 14 16.07.2014 06:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счёт wmforum:5058255 (InstaForex)
От Ubik11 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар upsi
hotforexinvest - www.hotforexinvest.info
От upsi в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Uber выплатит $100 млн требовавшим официального трудоустройства водителям в США
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет chieftain: 5003896 (Panteon-Finance)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Рома Свир
Уход за пожилыми людьми в обмен на квартиру
От Рома Свир в разделе «Недвижимость»
Аватара нет
«Сколково» выделяет 30,3 млн рублей на трехмерные модели городов
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube