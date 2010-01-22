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Святые деньги Как зарабатывает РПЦ

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#1
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Святые деньги Как зарабатывает РПЦ


Русская православная церковь обещает сделать Исаакий более доступным и сохранить музейную часть. Общественность активно обсуждает версию, что церковь заинтересована не столько в самом храме, сколько в доходах от его коммерческой деятельности. Какова структура доходов РПЦ, и правда ли что это большая бизнес-империя?

Исаакиевский собор посещали ежегодно свыше 3 млн туристов. В 2015 году музей заработал 650 млн руб. При этом ежегодно храму нужно на реставрацию не менее 200 млн руб., до 70 млн руб. — на налоги в бюджет Санкт-Петербурга. И еще около 30 млн — на само содержание. Будет ли собор под эгидой РПЦ зарабатывать сопоставимые суммы, вопрос открытый. Но церковь уже заявила, что намерена получить субсидии на реставрацию от государства. Церковь и без Исаакия неплохо зарабатывает. Экскурсионный бизнес РПЦ поддерживает во многих знаменитых храмах. Так, в Новодевичьем монастыре открыт музей. Юридическими тонкостями с "Коммерсантъ FM" поделилась юрисконсульт Московской патриархии — инокиня Ксения.

"Можно эту деятельность оформить, заключив договор на оказание коммерческих услуг. А можно, как зачастую и делается в религиозных организациях, заключив договор пожертвования. В такой ситуации деятельность уже не будет облагаться налогом", — пояснила она.

Не подлежат налогообложению и остальные доходы церкви. Вся информация закрытая. По данным РБК, в 2014 году РПЦ заработала 5,6 млрд руб. Основной источник — прихожане, которые покупают свечи, утверждает автор книги "РПЦ: современное состояние и актуальные проблемы" Николай Митрохин.

"Деньги собираются с прихожан: они что-то покупают, им оказываются различные услуги. Если говорить о доходах прихода, на 70% он складывается из доходов от продажи свечей, где-то 15% составляют продажи всяких товаров, и 15% — продажи услуг", — рассказал он.

У каждого прихода есть план по сборам от епархий, которые впоследствии отчисляют значительные суммы в общий церковный бюджет, вспоминает священник Дмитрий Свердлов, отстраненный от служения в 2012 году.

"Часто, как правило, действует система вмененного налога. Настоятелю прихода объявляется некая сумма, которую он должен сдать в епархию. Какой-то раскрученный московский храм может платить несколько миллионов рублей, сельский храм — несколько тысяч. Если священник не может выплачивать эти взносы, ему очень вежливо говорят о том, что на его место назначат другого священника", — сказал он.

На эти отчисления по разным оценкам приходится от 50% до 70% доходов Московского патриархата. Остальное дают коммерческие структуры РПЦ: "Художественно-производственное предприятие "Софрино" и гостиница "Даниловская". Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов пожертвования крупных благотворителей —бизнесменов или компаний на восстановление определенных храмов. А еще есть поддержка от государства.

Программа возвращения РПЦ религиозного имущества осуществляется по закону от 2010 года. С 2011-го по 2015-й гг. церковь получила свыше 270 объектов. Следует отметить, что Исаакиевский собор и до революции не принадлежал епархии. Его содержало государство.

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Старый Сегодня, 13:03
#2
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Регистрация: 25.12.2016
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Благодарностей: 2
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Re: Святые деньги Как зарабатывает РПЦ
РПЦ - это самая масштабная млм за все время)))
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