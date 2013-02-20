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Стартап для желающих учиться в зарубежных ВУЗах GradTrain привлек $500 000

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Стартап для желающих учиться в зарубежных ВУЗах GradTrain привлек $500 000

Израильский стартап GradTrain разработал аналитическую платформу для желающих учиться за границей, привлек инвестиции в размере $ 500,000 от частных инвесторов.

В раунде финансирования приняли участие инвесторы, пожелавшие сохранить анонимность.

Полученные инвестиции стартап использует для расширения своего бизнеса и предложений своей успешной предиктивной аналитической платформы, которая предлагает прогнозирующие алгоритмы для оценки возможности принятия в университетах США.

Основанная в 2014 году генеральным директором Якобсоном Бэконом и COO Литалем Хельманом, и базирующаяся в Иерусалиме, компания GradTrain быстро растет, и предоставляет услуги всем желающим из более чем 150 стран мира. Компания GradTrain запустила приложение на Android и ОС IOS в этом году и за счет этого наблюдается ее быстрый рост на рынках, где доступа к международным ресурсам образования не хватает.

Аналитическая платформа стартапа GradTrain использует искусственный интеллект при оценке шансов на успех при поступлении будущих студентов в ВУЗы и делает это с высокой достоверностью, а также предлагает оптимальные ВУЗы для каждого пользователя. Предложения носят рекомендательный характер.

Такой подход привел платформу GradTrain к успеху в своей отрасли. Например, 25% пользователей платформы GradTrain пользуются услугой в среднем по 5 раз.

GradTrain сотрудничает с университетами и другими компаниями предоставляющих подобные стартапу услуги для предоставления наиболее полной и качественной информации будущим студентам, которые захотят перевестись на учебу за границу.

Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
startup, инвестиции, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
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