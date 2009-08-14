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Что ждет биткоин в 2017 году

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Старый Сегодня, 12:49
#1
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Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
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Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
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Что ждет биткоин в 2017 году
Первые дни нового года преподнесли всем держателям биткоинов неприятный сюрприз. За последнюю неделю криптовалюта упала в стоимости почти на треть. Если еще пятого числа стоимость одного биткоина составляла около $1150, то сейчас она колеблется в районе $770.


По словам аналитиков, столь сокрушительный удар по валюте нанес Центробанк Китая, когда объявил о проведении выборочных проверок на биткоин-биржах Пекина и Шанхая. Рынок криптовалюты достаточно настороженно относится к какому-либо вмешательству со стороны правительства. Когда же речь заходит о проверках, многие держатели начинают от греха подальше избавляться от биткоинов, тем самым роняя их курс.

Пока трудно сказать, стабилизируется ли курс криптовалюты в ближайшие дни. Тем не менее, ведущие эксперты уверены, что 2017 год станет для биткоина успешным.

В 2016 году укрепление курса криптовалюты стало результатом нестабильности валют традиционных. Напомним, внезапная победа на выборах в США Дональда Трампа довольно ощутима качнула мировые рынки. Сразу после оглашения результатов выборов мировой курс доллара упал примерно на 3%. Это и прочие подобные события привели к тому, что многие пользователи стали рассматривать биткоины как надежный способ хранения своих сбережений.

Сегодняшняя эпопея с Центробанком Китая, конечно, несколько ударит по престижу биткоина, но вряд ли интерес к этой валюте снизится слишком сильно. Вот что прогнозируют на голову биткоина ведущие мировые эксперты.

Что ждет биткоин в 2017 году

Тон Вейс, основатель LibertyLifeTrail, считает, что к концу лета стоимость одного биткоина может подскочить до $2000. Правда, к концу года она может откатиться до значений в $1500 - $1750 за биткоин.

Аарон Вуасин, генеральный директор платежного сервиса Breadwallet, называет биткоин идеальным образцом актива, способного расти во времена страха и экономического хаоса. Иными словами, биткоин способен расти, когда всё остальное падает. Учитывая это, мы станем свидетелями интересной тенденции. Если сейчас биткоин все еще остается уделом технически подкованных энтузиастов, в 2017 году на него начнут обращать внимание люди, традиционно далекие от технологий. бизнесмены, работающие в сферах, далеких от интернета, будут вкладываться в биткоин просто чтобы диверсифицировать свои активы. Финансовые советники начнут всерьез рекомендовать биткоин людям с большими деньгами. Все это должно укрепить стоимость криптовалюты.

Роджер Вер, финансист и биткоин-инвестор, пророчит валюте очередной рекорд. По его словам, многие люди уже попробовали и по достоинству оценили идею окончательного разделения денег и государства. В 2017 году эта идея привлечет в сообщество держателей биткоинов еще больше последователей.

Сама технология распределенных баз данных, блокчейн, также станет более востребованной. Еще в конце 2015 года крупные банки начали проявлять к ней интерес. Стивен Пэйр, основатель и генеральный директор сервиса BitPay, верит, что в 2017 году мы увидим множество новых приложений, которые откроют преимущества биткина для большого числа рядовых пользователей. По его словам, люди начнут воспринимать биткоин как нечто привычное, естественное и удобное.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 12:58
#2
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,223
Благодарностей: 2,152
КП: 0.363

награды Волшебный горшочек 
Re: Что ждет биткоин в 2017 году
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
По словам аналитиков, столь сокрушительный удар по валюте нанес Центробанк Китая, когда объявил о проведении выборочных проверок на биткоин-биржах Пекина и Шанхая. Рынок криптовалюты достаточно настороженно относится к какому-либо вмешательству со стороны правительства.

Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Роджер Вер, финансист и биткоин-инвестор, пророчит валюте очередной рекорд. По его словам, многие люди уже попробовали и по достоинству оценили идею окончательного разделения денег и государства.
Все возможно в будущем, естественно чем больше людей доверяют битку тем больше на него спрос и стабильнее курс, но пока как видим государство все-таки может влиять на него, своими действиями по попыткам контроля, что очень влияет на волатильность - при текущей которой биток пока все еще не шибко надежный актив..
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xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 13:03
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,228
Благодарностей: 728
КП: 0.273
Re: Что ждет биткоин в 2017 году
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
но пока как видим государство все-таки может влиять на него, своими действиями по попыткам контроля
Ага, особенно когда в стране, которая под контролем, торгуется 98% этого самого надежного актива.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
Старый Сегодня, 14:11
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: RUNET
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.01.2017
Сообщений: 44
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Что ждет биткоин в 2017 году
В соседней ветке утверждают, что курс биткоина в Индии достиг 1080$. У них там другая реальность.
BackerGuru на форуме  
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