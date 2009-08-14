Первые дни нового года преподнесли всем держателям биткоинов неприятный сюрприз. За последнюю неделю криптовалюта упала в стоимости почти на треть. Если еще пятого числа стоимость одного биткоина составляла около $1150, то сейчас она колеблется в районе $770.
По словам аналитиков, столь сокрушительный удар по валюте нанес Центробанк Китая, когда объявил о проведении выборочных проверок на биткоин-биржах Пекина и Шанхая. Рынок криптовалюты достаточно настороженно относится к какому-либо вмешательству со стороны правительства. Когда же речь заходит о проверках, многие держатели начинают от греха подальше избавляться от биткоинов, тем самым роняя их курс.
Пока трудно сказать, стабилизируется ли курс криптовалюты в ближайшие дни. Тем не менее, ведущие эксперты уверены, что 2017 год станет для биткоина успешным.
В 2016 году укрепление курса криптовалюты стало результатом нестабильности валют традиционных. Напомним, внезапная победа на выборах в США Дональда Трампа довольно ощутима качнула мировые рынки. Сразу после оглашения результатов выборов мировой курс доллара упал примерно на 3%. Это и прочие подобные события привели к тому, что многие пользователи стали рассматривать биткоины как надежный способ хранения своих сбережений.
Сегодняшняя эпопея с Центробанком Китая, конечно, несколько ударит по престижу биткоина, но вряд ли интерес к этой валюте снизится слишком сильно. Вот что прогнозируют на голову биткоина ведущие мировые эксперты.
Что ждет биткоин в 2017 году
Тон Вейс, основатель LibertyLifeTrail, считает, что к концу лета стоимость одного биткоина может подскочить до $2000. Правда, к концу года она может откатиться до значений в $1500 - $1750 за биткоин.
Аарон Вуасин, генеральный директор платежного сервиса Breadwallet, называет биткоин идеальным образцом актива, способного расти во времена страха и экономического хаоса. Иными словами, биткоин способен расти, когда всё остальное падает. Учитывая это, мы станем свидетелями интересной тенденции. Если сейчас биткоин все еще остается уделом технически подкованных энтузиастов, в 2017 году на него начнут обращать внимание люди, традиционно далекие от технологий. бизнесмены, работающие в сферах, далеких от интернета, будут вкладываться в биткоин просто чтобы диверсифицировать свои активы. Финансовые советники начнут всерьез рекомендовать биткоин людям с большими деньгами. Все это должно укрепить стоимость криптовалюты.
Роджер Вер, финансист и биткоин-инвестор, пророчит валюте очередной рекорд. По его словам, многие люди уже попробовали и по достоинству оценили идею окончательного разделения денег и государства. В 2017 году эта идея привлечет в сообщество держателей биткоинов еще больше последователей.
Сама технология распределенных баз данных, блокчейн, также станет более востребованной. Еще в конце 2015 года крупные банки начали проявлять к ней интерес. Стивен Пэйр, основатель и генеральный директор сервиса BitPay, верит, что в 2017 году мы увидим множество новых приложений, которые откроют преимущества биткина для большого числа рядовых пользователей. По его словам, люди начнут воспринимать биткоин как нечто привычное, естественное и удобное.
По словам аналитиков, столь сокрушительный удар по валюте нанес Центробанк Китая, когда объявил о проведении выборочных проверок на биткоин-биржах Пекина и Шанхая. Рынок криптовалюты достаточно настороженно относится к какому-либо вмешательству со стороны правительства.
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Сообщение от Анна Чернобай
Роджер Вер, финансист и биткоин-инвестор, пророчит валюте очередной рекорд. По его словам, многие люди уже попробовали и по достоинству оценили идею окончательного разделения денег и государства.
Все возможно в будущем, естественно чем больше людей доверяют битку тем больше на него спрос и стабильнее курс, но пока как видим государство все-таки может влиять на него, своими действиями по попыткам контроля, что очень влияет на волатильность - при текущей которой биток пока все еще не шибко надежный актив..