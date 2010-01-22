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Сбербанк уволит 3 тысячи сотрудников, благодаря юристу-роботу

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Старый Сегодня, 12:39
#1
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награды Волшебный горшочек 
Сбербанк уволит 3 тысячи сотрудников, благодаря юристу-роботу


Сбербанк может в 2017 году высвободить порядка 3 тыс. рабочих мест за счет того, что внедрил роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил зампред Сбербанка Вадим Кулик.

«В четвертом квартале (прошлого года - прим. ред.) мы запустили робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года. Это означает, что порядка 3-х тысяч рабочих мест мы будем только по этой специальности высвобождать в этом году», - сказал Кулик.

По его словам, у Сбербанка большие планы по использованию роботов в работе. «Мы таких роботов производим по целому ряду направлений», - отметил топ-менеджер.

По его словам, сотрудники, которые высвобождаются с рабочих мест за счет внедрения роботов, будут проходить сначала переобучение для работы по другим направлениям. Если переобучить сотрудника не удается, то возможны и сокращения.

«Эти люди попадают в программу переобучения. Мы их начинаем разделять на то, как мы их можем переобучить. Где мы их можем применить. Если мы, соответственно, не можем их применить, то дальше начинаются сокращения», - отметил Кулик.

Вместе с тем он назвал эту ситуацию проблемой.

«Но, тем не менее, это большая проблема, потому как чем больше у нас получается, и чем активнее мы развиваем семейство этих роботов, тем больше специальностей начинает подвергаться этой угрозе. На текущий момент это проблема, которую надо решать», - сказал Кулик.
По сведениям Bloomberg, всего Сбербанк может уволить 26 тысяч человек или 8% персонала в 2017 году.

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 12:42.
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