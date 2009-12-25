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Первая биткойн-транзакция произошла ровно 8 лет назад

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Старый Сегодня, 12:33
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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награды Волшебный горшочек 
Первая биткойн-транзакция произошла ровно 8 лет назад

12 января – исторический день для Бикойна. В этот день в 2009 году Сатоши Накамото отправил первый бикойн Хэлу Финни. С того времени сеть Биткойн значительно выросла и превратилась в массивную пиринговую платежную систему.

Не следует путать эту дату с официальным днем рождения Биткойна, приходящимся на 3 января. Оглядываясь назад, можно сказать, что именно эта сделка дала начало тому Биткойну, каким мы знаем его сегодня. Огромная радость, которую Хэл Финни, увы, уже не сможет разделить с нами.

Источник: Themerkle
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