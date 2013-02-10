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Интересные наблюдения за однодневным фондированием в Китае

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Старый Сегодня, 12:21
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Интересные наблюдения за однодневным фондированием в Китае
И хотя новость вряд ли можно назвать горячей, но наткнувшись на нее, подумал о том, что представленная информация будет крайне интересна форумчанам в свете информации о неконтролируемой девальвации китайской валюты, и проблем в китайской экономике.

Похоже, что правительство КНР намерено твёрдо нанести сокрушительный удар по коротким позициям по юаню, тем самым воспрепятствовать спекулятивному оттоку инвестиционных капиталов за границу. Именно об этом и говорит отсутствие ликвидности на китайских финансовых рынках. В результате чего депозитная ставка овернайт подскочила до рекордного показателя в 105 процентов. Это говорит о том, что сразу несколько крупных китайских банков достигли степени паники в поиске фондирования.

Скачок, который наблюдался под закрытие прошлой торговой недели, составил 45 п.п., составив рост в 60 процентов по сравнению с днём ранее.



Параллельно с этим Центральный Банк Китая решил укрепить фиксированный курс юаня, самыми быстрыми темпами, которые не наблюдались с 2005 года, для того чтобы усилить шорт-сквиз в оффшорном юане.



По материалам zerohedge.com
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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