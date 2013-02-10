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Себестоимость добычи сланцевой нефти вырастет на $10 за баррель в текущем году

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Старый Сегодня, 11:52
#1
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Себестоимость добычи сланцевой нефти вырастет на $10 за баррель в текущем году
Радость нефтедобывающих сланцевых компаний по поводу роста цен на энергоносители на мировых рынках может быть обманчива, даже не смотря на то, что страны нефтедобывающего картеля ОПЕК смогли договориться о сокращении нефтедобычи. Ведь в игру вступают нефтесервисные компании, которые поднимают стоимость на свою работу.

Согласно опубликованному анализу от компании Tudor, Pickering, Holt &Co, затраты на бурение и гидроразрыв пластов для создания новых скважин на сланцевых месторождениях могут вырасти на 20 процентов, уже до конца 2017 года. В реальности это означает только одно, себестоимость сланцевой нефти вырастает на 10 долларов за каждую добытую бочку.

Такое увеличение себестоимости добычи сланцевой нефти станет проблематичным для многих нефтедобывающих компаний, у которых уже давно возникли проблемы с генерацией чистой прибыли, которой не хватает на погашение ранее взятых кредитных обязательств, накопившихся достаточно за последние два года. Но для буровых и других нефтесервисных компаний, увеличение стоимости работ - это вполне логичный шаг, ведь кризис последних лет сильно отразился и на нефтесервисной отрасли.

Декабрьский отчёт от Wood Mac предупреждает, что нефтедобывающая отрасль так и не вышла из тёмных времён, указывая поставщикам нефтесервисных услуг на то, что 2017 год будет ещё одним тяжёлым годом для нефтедобычи. Только с 2018 года возможно улучшение ситуации. В таких условиях становится вполне логично, что компании, которые предоставляют услуги в нефтедобыче, воспользуются ростом цен, чтобы вернуть себе часть от потерянных доходов за прошлые годы, когда приходилось делать огромные скидки, чтобы просто не потерять клиентов и остаться на рынке.

Сотрудник аналитического отдела Билл Герберт, из инвестиционного банка Simmons & Co. заявляет, что повышение цен нефтесервисными компаниями на свои услуги поможет лишь свести концы с концами. Как заявляет издание FuelFix, некоторые нефтесервисные компании уже подняли цены на свои услуги на 20-40 процентов, но даже это не помогает, чтобы выйти из зоны убытков.

Все эти факты говорят о неизбежности корректировки планов нефтедобывающих компаний, которые теперь должны опираться на новые планы нефтесервисных компаний. То есть, поставщики услуг будут решать свои финансовые проблемы за счёт нефтедобывающих компаний, у которых неизбежно вырасту издержки за счёт снижения рентабельности нефтедобычи.

Но всё могло быть ещё хуже, если бы страны нефтедобывающего картеля ОПЕК совместно с такими странами, как Россия, Казахстан, Азербайджан не заключили договор о сокращении нефтедобычи. Страны из Персидского залива, Саудовская Аравия и Кувейт сообщили, что они уже сокращают свою нефтедобычу, но даже эти новости оказались недостаточными, чтобы подтолкнуть нефть выше отметки 60 долларов за баррель.

И вдруг так получилось, что, не смотря на все новости, ориентиром вдруг замаячила цена за баррель нефти - 50 долларов. Да, нефтетрейдеры, в том числе и нефтедобывающие государства, смогли немного заработать на небольшом росте цен на энергоносители. Но это не говорит о долговечности роста цен, ведь каждая нефтедобывающая страна будет считать себя обделённой.

Одним словом, низкие цены на нефть должны сильно нервировать сланцевые нефтедобывающие компании, которые рассказывали инвесторам о низкой себестоимости добычи, которая, на самом деле, достигалась за счёт нефтесервисных компаний. Но теперь поставщики услуг для нефтедобывающих компаний сами готовы переложить бремя расходов на сланцевые компании, в связи с чем, нефтедобытчикам стоит поубавить свои амбиции, держа в голове информацию о том, что нефть может начать дешеветь, если часть нефтедобывающих стран не станут придерживаться плана ОПЕК по сокращению нефтедобычи.

Перевод специально для mmgp.ru oilprice.com
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