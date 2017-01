Влад555 Профессионал

Джордж Лукас построит музей за $1 миллиард



Режиссер планирует выставлять в музее личную коллекцию, в которую входят картины Дега и Роквелла, а также артефакты со съемочных площадок "Звездных войн" и "Касабланки".



Отец “Звездных войн” Джордж Лукас знает толк в эпических битвах и приключениях. Поэтому неудивительно, что довольно мирная на первый взгляд задумка режиссера построить музей для картин, иллюстраций и кинематографических артефактов из личной коллекции, обернулась увлекательным триллером. Создать масштабный музей Лукас планирует уже около 10 лет, но различные препятствия долгое время заставляли режиссера откладывать грандиозную затею. Однако после того как Лукас продал свою компанию Lucasfilm международному гиганту Walt Disney Studios за $4.05 миллиардов, создание музея вновь вошло в активную фазу и вызвало большую шумиху.



Главная борьба на данный момент развернулась между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско — двумя городами, в которых режиссер подумывает открыть музей. Города не на шутку схватились за право стать домом для личной коллекции Лукаса, и им есть за что побороться: Лукас планирует вложить в создание музея $1 миллиард личных средств, а его коллекция состоит из более чем 40 тысяч картин, иллюстраций и предметов, связанных со “Звездными войнами”, “Индианой Джонсом” и другими крупнейшими проектами Лукаса. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти назвал музей “величайшим гражданским даром”, который какой-либо город получал в истории.



Какому бы городу не достался музей, который получит название The Lucas Museum of Narrative Art, он будет практически полностью оплачен из кармана самого режиссера. А вот городу музей принесет мощный новый поток туристических доходов и сотни работ, связанных с музеем. Помимо $1 миллиарда, который Лукас выделит на строительство музея, он планирует передать ему коллекцию, стоимость которой на данный оценивается в $400 миллионов. Степень вовлеченности Лукаса в проект показывает, что режиссер считает его ключевой частью своего наследия.



Музей будет содержать не только памятные объекты из “Звездных войн”, но и 10 тысяч картин и иллюстраций, среди которых есть работы Нормана Роквелл, Эдгара Дега и Кита Харинга, а также оригиналы классических рисунков к излюбленным детским книжкам. Кураторам музея также предстоит выбрать лучшие из 30 тысяч экспонатов кинематографической коллекции Лукаса, среди которых фигрурируют не только памятные вещи со съемок “Звездных войн”, но и артефакты из таких классических фильмов как “Касабланка” и “Волшебник из Страны Оз”.



