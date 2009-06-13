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Дисконт маскирует снижение цен на вторичном рынке недвижимости Москвы

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Старый Сегодня, 11:11
#1
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Аватар Drum13
 
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Инвестирую в: Форекс
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Дисконт маскирует снижение цен на вторичном рынке недвижимости Москвы
Фактическая цена на недвижимость, на вторичном рынке города Москвы продолжает снижаться. И происходит это за счёт предоставления скидок. За прошедший год средний размер их увеличился более чем в два раза, а если быть точным, до 5-8 процентов. Объём заключённых сделок с дисконтом достиг отметки 80 процентов от общего количества проданной недвижимости.

Данную информацию журналисты смогли почерпнуть из опубликованного ежегодного доклада Est-a-tet. Как я и писал выше, средний размер скидок увеличился за последний год более чем в два раза, с 2-3 процентов до 5-8. а доля проданного жилья с дисконтом за этот же период увеличилась с 35 до 80 процентов. Если смотреть статистику более тщательно, то окажется, что оставшаяся часть недвижимости, что продавалась без скидок, изначально была выставлена на продажу по цене ниже рыночной. В основном это было залоговое жильё. По мнению аналитиков Est-a-tet, без дисконта продать недвижимость на вторичном рынке Москвы в прошлом году было практически невозможно. Таким образом, можно сделать вывод, что скидки стали замаскированным снижением цен на рынке недвижимости. Увеличился и средний срок продажи недвижимости, так же в два раза, до четырёх месяцев.

Кроме увеличения скидок на продажу, аналитики Est-a-tet. отметили резкое увеличение количества отложенных сделок на вторичном рынке жилья города Москвы.

Растёт доля сделок по ипотечным кредитам на вторичном рынке жилья, с 35 процентов 2015 года до 50 процентов 2016. Основная причина увеличения количества таких сделок - это снижение процентных ставок, а так же рост количества одобренных банками кредитов.

По материалам kommersant.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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