Стартап Rivian Automotive купит бывший завод Mitsubishi за $100млн

Североамериканский стартап Rivian Automotive, планирующий собственный выпуск электрокаров, рассчитывает приобрести бывший завод компании Mitsubishi Motors в г. Нормал (Иллинойс, США). Данный завод сейчас оценивается в $ 100 млн, - сообщил The Drive.
Изначально завод выпускал внедорожники Mitsubishi Outlander Sport (в России он более известен как ASX), но в 2016-м сборку приостановили из-за малых продаж. На заводе работали 3000 человек.
Стартап планирует вложить $175 млн. в завод площадью 22,3 га и организовать на нем 1000 работников к 2024 году. Компания в 2016 году получила премию в размере $1 млн. от городских властей.
Rivian Automotive был создан в 2009 году и первоначально хотел производить спорткар с бензиновым мотором, расход которого был бы 4л на 100 км.
Стартап даже получил две премии в размере $3,5 млн на разработку макета. Предполагалось, что спорткар будет представлен в 2012 году, но показ так и не было. На сегодняшний день Rivian Automotive намеревается производить бюджетные электрокары стоимостью в $25-28 тыс.