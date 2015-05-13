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Стартап Rivian Automotive купит бывший завод Mitsubishi за $100млн

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Имя: Станислав
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Стартап Rivian Automotive купит бывший завод Mitsubishi за $100млн
Североамериканский стартап Rivian Automotive, планирующий собственный выпуск электрокаров, рассчитывает приобрести бывший завод компании Mitsubishi Motors в г. Нормал (Иллинойс, США). Данный завод сейчас оценивается в $ 100 млн, - сообщил The Drive.
Изначально завод выпускал внедорожники Mitsubishi Outlander Sport (в России он более известен как ASX), но в 2016-м сборку приостановили из-за малых продаж. На заводе работали 3000 человек.
Стартап планирует вложить $175 млн. в завод площадью 22,3 га и организовать на нем 1000 работников к 2024 году. Компания в 2016 году получила премию в размере $1 млн. от городских властей.
Rivian Automotive был создан в 2009 году и первоначально хотел производить спорткар с бензиновым мотором, расход которого был бы 4л на 100 км.

Стартап даже получил две премии в размере $3,5 млн на разработку макета. Предполагалось, что спорткар будет представлен в 2012 году, но показ так и не было. На сегодняшний день Rivian Automotive намеревается производить бюджетные электрокары стоимостью в $25-28 тыс.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап, сша
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