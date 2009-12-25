Сбербанк России прогнозирует массовое использование блокчейна с 2018 года

Сегодня, 12 января, в Москве начала свою работу восьмая ежегодная экономическая конференция “Гайдаровский форум”, участники которой обсудили будущее банковской сферы в свете технологических инноваций.
В рамках сессии «Банковские услуги без банков» заместитель председателя правления Сбербанка Вадим Кулик заявил, что банки не смогут «пересидеть инновации» и им необходимо трансформироваться в зависимости от существующей ситуации и запросов аудитории.
Отметим, что в кулуарах форума Вадим Кулик спрогнозировал скорое внедрение технологии блокчейн в промышленных масштабах.
«Массовые процессы использования блокчейна уже станут таким промышленным стандартом. Я считаю, что это все же горизонт 2018 года», — считает зампред правления Сбербанка.
При этом он уточнил, что для масштабного использования технологии необходимо решить ряд практических вопросов.
«Где-то это вопросы скорости расчетов, где-то сами математические методы должны быть оптимизированы, где-то это вопросы конфиденциальности, а где-то — управления сетями», — считает Вадим Валерьевич.
Напомним, что в декабре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф сообщил о том, что возглавляемое им учреждение нуждается в квалифицированных IT-специалистах, в частности в блокчейн-разработчиках.
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