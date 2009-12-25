Банк России не собирается принимать мер по запрету биткойна

Банк России не собирается принимать мер по запрету использования биткойна, сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в рамках Гайдаровского форума.
«Поскольку биткойн — это частная валюта, выяснилось, что там не все так просто и красиво, как написано в книжках и в журналах. Позиция регулятора и ведомства — что мы не хотели бы сейчас конкретно что-то запрещать, а понять, как относиться к этому, и исходя из этого выстраивать регуляторную базу», — сказала Скоробогатова.
Запрещать использование биткойна и других частных валют совершенно бесполезно, считает член совета директоров группы Альфа-банка Петр Авен.
«Если движение невозможно остановить, его нужно возглавить. Бесполезно исключать биткойн. Он будет и будет. Поэтому мне кажется, что у Центрального банка и вообще у любого регулятора проактивная позиция — пытаться понять, что будет происходить. Частные валюты не остановить, их использование не остановить. Как сделать так, чтобы они не ослабляли рубль, это совершенно отдельный вопрос. Но запрет — это бесполезная совершенно история», — сказал Авен на Гайдаровском форуме.
Источник: https://m.rns.online/finance/TSB-ne-...in-2017-01-12/