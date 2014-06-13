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Акции Fiat упали на 18% на подозрениях о занижении выбросов

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Акции Fiat упали на 18% на подозрениях о занижении выбросов
Стоимость акций компании Fiat Chrysler упала на 18% на фоне сообщения Агентства по защите окружающей среды США о том, что Fiat нарушил законодательство.





В частности, автопроизводитель установил программное обеспечение, которое занижает показатели вредных выбросов в атмосферу в автомобилях Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee, сообщает republic.ru со ссылкой на Bloomberg.

Это стало крупнейшим падением стоимости акций автомобильного производителя с октября 2014 года, отмечает издание.

Ранее Агентство по защите окружающей среды США отправило уведомление Fiat Chrysler о том, что она нарушает закон о чистом воздухе. Речь шла об автомобилях 2014–2016 годов выпуска, оснащенных дизельным двигателем. Обвинение предъявлено не было, а в агентстве отметили, что продолжают исследовать программное обеспечение в автомобилях Fiat.

В заявлении компании отмечается, что дизельные автомобили компании соответствуют всем необходимым требованиям. Fiat выразил готовность работать с Агентством по защите окружающей среды.

В мае 2016 года Министерство транспорта Германии заявило о превышении уровня выбросов двуокиси углерода в автомобилях Fiat. Отмечалось, что на этих автомобилях было установлено то же программное обеспечение, что и на Volkswagen. Это привело к падению стоимости акций на 5%.

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