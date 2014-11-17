Stadium Goods, продающий популярные кроссовки и одежду, привлек $4.6 миллиона

Когда Stadium Goods открыл магазин в 2015 году в Нью-Йорке в районе Сохо, тот казался чем-то новым на рынке и стремился привлечь клиентов, которые предпочитали оригинальные, коллекционные кроссовки и одежду. За короткий период Stadium Goods превратился в онлайн-бренд и присутствует даже на eBay в США и T-mall в Китае. Также осуществляются поставки на специализированные площадки наподобие GOAT.
Stadium Goods получил 4,6 миллиона долларов финансирования в Серии А от Forerunner Ventures, а также The Chernin Group и других инвесторов. Компания использует средства для найма дополнительных сотрудников, проведение стратегических маркетинговых и рекламных кампаний, на постройку розничного магазина, а также центра для приема и проверки на подлинность коллекционной обуви и одежды. Представитель компании отказался сказать, где будет находиться будущий магазин, однако в настоящий момент покупатели могут посетить магазин в Нью-Йорке и потратить от 45 долларов за пару Nike Dunk Low Premium SB QS до 23 000 долларов за пару Eminem Air Jordan 4.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru