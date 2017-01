CashToday Мастер

Kasisto привлекла $9,2 млн для персонального высокоинтеллектуального финансового бота



Компания Kasisto, занимающаяся разработкой ботов наделенных искусственным интеллектом, сегодня объявила о получении $9,2 млн. инвестиций. Эти деньги будут использованы для дальнейшей модернизации персонального финансового бота KAI и внедрения ее виртуального высокоинтеллектуального помощника также и в другие отрасли, находящиеся за пределами финансов.



Во время интервью изданию VentureBeat компания не уточнила, в какие именно остальные отрасли она планирует внедрять своего виртуального высокоинтеллектуального помощника, но при этом сообщила, что данные направления будут озвучены немного позже.



Компания Kasisto является отдельным подразделением SRI International (Стэнфордского исследовательского института) — создателя всем известного виртуального помощника Siri.



Kasisto создала бота KAI, наделенного искусственным интеллектом и предназначенного для личных финансов и банковской деятельности, в июне прошлого года. Бот консультирует пользователя, отвечает на его вопросы о личных финансах и на тысячи других вопросов, таких как «Что такое акция?», «В чем смысл жизни?» и тому подобных.







Королевский банк Канады, Банк Развития Сингапура и индийский мобильный банк Digibank еще в прошлом году предоставили финансового бота KAI всем своим клиентам.



Кроме того, отдельные модификации KAI были успешно использованы для создания Val — высокоинтеллектуального помощника для финтех-стартапа Varo Money и финансового бота «MasterCard KAI». Оба этих виртуальных помощника будут представлены общественности немного позже в этом году.



Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Propel Venture Partners. Кроме того, в данном финансировании также участвовали MasterCard, DBS Bank и частные инвесторы из Гарвардской бизнес-школы Angels of New York. На сегодняшний день Kasisto привлекла в общей сложности $11,4 млн. инвестиций.



Компания Kasisto была основана в 2013 году. Сейчас в ней работает около 30 сотрудников, и она имеет офисы в таких городах, как Нью-Йорк и Менло-Парк (штат Калифорния).



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://venturebeat.com/2017/01/12/ka...-finance-bots/



