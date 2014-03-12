Yoshi привлек $2.1 миллиона, чтобы заправить или помыть вашу машину в любом месте

Стартап, который заправит вашу машину где бы вы ее не припарковали, Yoshi Inc. получил 2,1 миллиона долларов венчурного финансирования для расширения своего сервиса доставки горючего и добавления различных видов услуг для вашего автомобиля. Как заявил генеральный директор и соучредитель компании Ник Александер: "Все, что вы желаете получить на заправке или в автомагазине, мы доставим прямо к вам по цене, сравнимой с их услугами."
Раунд финансирования возглавил Zhen Fund, а также участвовали Liquid 2 Ventures и частный инвестор Али Рухани. В настоящий момент услуги сервиса Yoshi стоят 20 долларов в месяц плюс стоимость обычного или премиального топлива, а также за отдельную плату можно получить услуги мытья машины, замены масла и доставки небольших запчастей, которые можно заказать с помощью приложения. В сотрудничестве с Firestone, компания может предложить бесплатную проверку давления в шинах и подкачку, а также дает возможность купить шины и заказать их замену с помощью уже упомянутого приложения.
Расположенный в Пало-Альто стартап предоставляет свои услуги в Атланте, Нэшвилле и в Сан-Франциско. Приходится конкурировать со многими подобными сервисами наподобие Mobile Fuel, Filld, WeFuel и Purple, но они не предоставляют широкого спектра услуг как Yoshi.
Компания планирует использовать финансы для найма новых сотрудников, расширения географии работы и модернизации заправочного транспорта. Также Yoshi предоставляет реферальную программу, по которой пользователи, убедившие пользоваться сервисом других людей, получат баллы, которые они смогут обменять на топливо или другие услуги. Нужно отметить, что компания не высылает свои заправщики и сотрудников, чтобы обслужить только одного клиента. Должно быть по крайней мере три машины, которые используют сервис, чтобы принять заказ. Yoshi работает с крупными компаниями, которые в качестве поощрения предлагают своим сотрудникам заправку, мойку машин и другие услуги прямо на месте, а также с фирмами, которые имеют транспортный парк и нуждаются в заправке.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru