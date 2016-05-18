Kaneki Любитель

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Почему финансовые консультанты актуальны, не смотря на существование робо-советников?

Несколько лет назад, когда робо-советники появились в свободном доступе, многие начали думать, что вскоре сфере традиционного финансового консультирования настанет конец. Конечно же, их мнение оказалось ошибочным. Тем не менее, с момента появления робо-советников сфера финансового консультирования претерпела множество изменений.



В этой статье я расскажу вам о вещах, благодаря которым финансовые консультанты все равно остаются актуальными, не смотря на существование робо-советников.



Умение финансовых консультантов “трезво оценивать” предложение ценности бумаг





Большинство робо-консультантов могут собрать для вас портфель биржевых фондов (ETF) за плату, которая значительно меньше, нежели сумма, взимаемая финансовыми консультантами за такую же услугу. Может показаться, что для решения подобной задачи будет разумнее воспользоваться услугами робо-советников, но это не так.



Дело в том, что робо-советники действуют лишь по определенным алгоритмам, значит и методы создания финансового портфеля у них однообразны.



Финансовые консультанты же, напротив, имеют собственное мышление, которое и помогает им более точно оценивать предложение ценности бумаг. Следует, и их труд в данном плане будет более ценным, нежели труд робо-советников.



Многие клиенты робо-консультантов ограничиваются лишь инвестиционными услугами, но ведь существуют и такие люди, чьи потребности выходят за подобные “рамки”. Планирование недвижимости, составление финансового плана, советы относительно пенсии и т.д. – все это входит в услуги финансовых консультантов. Так что, мы можем с уверенностью сказать, что стоимость услуг финансовых консультантов полностью оправданна.



Способность финансовых консультантов “приспосабливаться” к новым технологиям





За последние годы у финансовых консультантов появилось множество возможностей включить новые технологии (робо-советников) в свою работу. На самом деле, гибридные платформы, включающие в себя человеческие знания и способности роботов, в последнее время начали пользоваться довольно большим спросом в данной отрасли.



Если вы финансовый консультант, то ваша работа заключается в том, чтобы предоставлять консультации своим клиентам на основе ваших знаний и опыта. Технологии же будут лишь делать вашу работу проще. Как правило, ранее под словом “технологии” в данном плане подразумевалось программное обеспечение для финансового планирования и инвестиционного анализа.



С появлением робо-советников у финансовых консультантов появился еще один способ экономии столь ценного времени. Со всеми алгоритмическими задачами, на подсчет которых финансовым консультантам ранее требовалось определенное время, робо-советники могут справиться буквально за считанные секунды. Так что, в данном случае, робо-советники играют своеобразную роль инструмента для финансовых консультантов.



Стоимость услуг, отзывы клиентов, идеология финансовых консультантов





Отличительной чертой опытных финансовых консультантов являлось то, что за свою работу они брали большие гонорары. Именно стоимость подобных услуг часто отталкивала потенциальных клиентов, а появление робо-консультантов с их относительно низкой стоимостью услуг лишь усугубило положение финансовых консультантов.



Для многих финансовых консультантов появление своеобразных конкурентов было причиной переосмысления всей своей рабочей структуры с целью сделать свои услуги более доступными. Например, зачастую для клиентов, которые нуждаются лишь в услугах управления финансовым портфелем, плата будет меньше, чем за полный “комплект” услуг. Некоторые финансовые консультанты могут не взимать отдельную плату за услуги финансового планирования, а за специализированные консультации, наоборот, “требовать” повышенную плату (по мере необходимости). Подобный подход делает финансовое консультирование не только лишь более доступным для масс, но он так же помогает понять людям, что финансовое консультирование – это своего рода искусство, а не простая услуга, равноценная услугам дворника.



Привлечение молодых клиентов финансовыми консультантами





Статистика гласит, что основными клиентами робо-советников являются люди юного возраста. Обусловлено это тем, что, зачастую, толковые и опытные финансовые консультанты ищут только богатых клиентов. Причина проста – профессионалам сферы финансового консультирования нет смысла тратить время на “мелкую рыбешку”, чей капитал совсем невелик. Но, увы, стать богатым в юном возрасте крайне трудно, потому, делаем вывод, что до определенного периода времени основными клиентами финансовых консультантов были люди уже зрелого возраста. Почему до определенного периода времени? Сейчас объясню…



Финансовые консультанты понимают, что для того, чтобы и в дальнейшем оставаться востребованными, им нужно уже сейчас привлекать к себе молодых инвесторов, которые в будущем добьются больших успехов в мире инвестиций. После того, как капитал инвесторов будет колоссальных размеров, они вспомнят “проверенных временем” финансовых консультантов, которые с радостью будут готовы им помочь.



Для работы с молодыми клиентами некоторые финансовые консультанты так же используют робо-советников. Но, зачастую, финансовые консультанты просто создают “базовый пакет услуг” для начинающих инвесторов. Подобные беседы проводятся через Интернет или по телефону.



Таким образом, начиная работать с финансовыми консультантами в юном возрасте, инвесторы находят надежных “союзников”, которые будут помогать им и в будущем.



Заключение





Вместо того, чтобы уничтожить традиционных финансовых консультантов, робо-советники лишь стали их инструментом, тем самым в какой-то степени упростив процесс финансового консультирования. Финансовые консультанты всегда должны наблюдать за изменениями и нововведениями в сфере финансового консультирования и пытаться сделать так, чтобы данные нововведения сыграли им на руку. Иными словами, нужно не склоняться над прогрессом, а использовать его с целью получения большей выгоды!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Несколько лет назад, когда робо-советники появились в свободном доступе, многие начали думать, что вскоре сфере традиционного финансового консультирования настанет конец. Конечно же, их мнение оказалось ошибочным. Тем не менее, с момента появления робо-советников сфера финансового консультирования претерпела множествоВ этой статье я расскажу вам о вещах, благодаря которым финансовые консультанты все равно остаются актуальными, не смотря на существование робо-советников.Большинство робо-консультантов могут собрать для вас портфель биржевых фондов () за плату, которая значительно меньше, нежели сумма, взимаемая финансовыми консультантами за такую же услугу. Может показаться, что для решения подобной задачи будет разумнее воспользоваться услугами робо-советников, но это не так.Дело в том, что робо-советники действуют лишь по определенным алгоритмам, значит и методы создания финансового портфеля у нихФинансовые консультанты же, напротив, имеют собственное, которое и помогает им более точно оценивать. Следует, и их труд в данном плане будет более ценным, нежели труд робо-советников.Многие клиенты робо-консультантов ограничиваются лишь, но ведь существуют и такие люди, чьи потребности выходят за подобные “рамки”. Планирование недвижимости, составление финансового плана, советы относительно пенсии и т.д. – все это входит в услуги финансовых консультантов. Так что, мы можем с уверенностью сказать, что стоимость услуг финансовых консультантов полностью оправданна.За последние годы у финансовых консультантов появилось множество возможностей включить новые технологии (робо-советников) в свою работу. На самом деле, гибридные платформы, включающие в себя человеческие знания и способности роботов, в последнее время начали пользоваться довольно большим спросом в данной отрасли.Если вы финансовый консультант, то ваша работа заключается в том, чтобы предоставлять консультации своим клиентам на основе ваших знаний и опыта. Технологии же будут лишь делать вашу работу проще. Как правило, ранее под словом “технологии” в данном плане подразумевалось программное обеспечение дляС появлением робо-советников у финансовых консультантов появился еще один способ экономии столь ценного времени. Со всеми алгоритмическими задачами, на подсчет которых финансовым консультантам ранее требовалось определенное время, робо-советники могут справиться буквально за считанные секунды. Так что, в данном случае, робо-советники играют своеобразнуюдля финансовых консультантов.Отличительной чертой опытных финансовых консультантов являлось то, что за свою работу они брали. Именно стоимость подобных услуг часто отталкивала потенциальных клиентов, а появление робо-консультантов с их относительно низкой стоимостью услуг лишь усугубило положение финансовых консультантов.Для многих финансовых консультантов появление своеобразных конкурентов было причиной переосмысления всей своей рабочей структуры с целью сделать свои услуги более. Например, зачастую для клиентов, которые нуждаются лишь в услугах управления финансовым портфелем, плата будет меньше, чем за полный “комплект” услуг. Некоторые финансовые консультанты могут не взимать отдельную плату за услуги финансового планирования, а за специализированные консультации, наоборот, “требовать” повышенную плату (по мере необходимости). Подобный подход делает финансовое консультирование не только лишь более доступным для масс, но он так же помогает понять людям, что финансовое консультирование – это своего рода, а не простая услуга, равноценная услугам дворника.Статистика гласит, что основными клиентами робо-советников являются люди. Обусловлено это тем, что, зачастую, толковые и опытные финансовые консультанты ищут только богатых клиентов. Причина проста – профессионалам сферы финансового консультирования нет смысла тратить время на “мелкую рыбешку”, чей капитал совсем невелик. Но, увы, стать богатым в юном возрасте крайне трудно, потому, делаем вывод, что до определенного периода времени основными клиентами финансовых консультантов были люди уже зрелого возраста. Почему до определенного периода времени? Сейчас объясню…Финансовые консультанты понимают, что для того, чтобы и в дальнейшем оставаться, им нужно уже сейчас привлекать к себе молодых инвесторов, которые в будущем добьются больших успехов в мире инвестиций. После того, как капитал инвесторов будет колоссальных размеров, они вспомнят “проверенных временем” финансовых консультантов, которые с радостью будут готовы им помочь.Для работы с молодыми клиентами некоторые финансовые консультанты так же используют робо-советников. Но, зачастую, финансовые консультанты просто создают “базовый пакет услуг” для начинающих инвесторов. Подобные беседы проводятся через Интернет или по телефону.Таким образом, начиная работать с финансовыми консультантами в юном возрасте, инвесторы находят надежных “”, которые будут помогать им и в будущем.Вместо того, чтобы уничтожить традиционных финансовых консультантов, робо-советники лишь стали их инструментом, тем самым в какой-то степени. Финансовые консультанты всегда должны наблюдать за изменениями и нововведениями в сфере финансового консультирования и пытаться сделать так, чтобы данные нововведения сыграли им на руку. Иными словами, нужно не склоняться над прогрессом, а использовать его с целью получения-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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