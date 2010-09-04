Icix для облачных сетей и приложений для продавцов привлекла $15.5 млн инвестиций

Американская компания Icix из Сан-Бруно штат Калифорния для управления рисками цепочки поставок для розничной торговли и производственных предприятий привлекла $15.5 млн. инвестиций.
Единым инвестором стала компания Arrowroot Capital из Санта-Моника.
Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего расширения операций.
Дэвид Маршан является генеральным директором компании ICIX, которая предоставляет облачные сети и приложения для розничных продавцов и производителей. Таким образом компания предоставляет доступ к расширенной цепочки поставок и совместной работы по сети торговых партнеров, для безопасности продукции, соблюдения соглашений и корпоративной социальной ответственности.
Более 20 тыс. предприятий являются активными членами сети ICIX, многие из них крупнейшие в мире среди розничных торговцев, производителей, торговых партнеров с более чем 50 испытаниями, контролем инспекций и выданными сертификатами для компаний.
ICIX помогает ведущим компаниям в отрасли розничной торговли сотрудничать между сетями торговых партнеров и для достижения активного обеспечения прозрачности. Решения ICIX позволяют компаниям защитить потребителей, защитить свой бренд и построить доверие - все при одновременном повышении рентабельности.
Активная прозрачность. Защита интеллектуальной собственности. Поэтому ICIX уже давно является признанным лидером в области розничной торговли и помогает многим из ведущих компаний в мире.
Перевод специально для mmgp.ru