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Icix для облачных сетей и приложений для продавцов привлекла $15.5 млн инвестиций

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Icix для облачных сетей и приложений для продавцов привлекла $15.5 млн инвестиций



Американская компания Icix из Сан-Бруно штат Калифорния для управления рисками цепочки поставок для розничной торговли и производственных предприятий привлекла $15.5 млн. инвестиций.

Единым инвестором стала компания Arrowroot Capital из Санта-Моника.

Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего расширения операций.

Дэвид Маршан является генеральным директором компании ICIX, которая предоставляет облачные сети и приложения для розничных продавцов и производителей. Таким образом компания предоставляет доступ к расширенной цепочки поставок и совместной работы по сети торговых партнеров, для безопасности продукции, соблюдения соглашений и корпоративной социальной ответственности.




Более 20 тыс. предприятий являются активными членами сети ICIX, многие из них крупнейшие в мире среди розничных торговцев, производителей, торговых партнеров с более чем 50 испытаниями, контролем инспекций и выданными сертификатами для компаний.

ICIX помогает ведущим компаниям в отрасли розничной торговли сотрудничать между сетями торговых партнеров и для достижения активного обеспечения прозрачности. Решения ICIX позволяют компаниям защитить потребителей, защитить свой бренд и построить доверие - все при одновременном повышении рентабельности.




Активная прозрачность. Защита интеллектуальной собственности. Поэтому ICIX уже давно является признанным лидером в области розничной торговли и помогает многим из ведущих компаний в мире.




Перевод специально для mmgp.ru


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горячие новости, инвестиции
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