В России увеличилось банкротство граждан

В России на четверть увеличилось банкротство среди граждан. Данные итоги были выстроены по концу 2016 года, сообщается, что в третьем квартале оно превысило 6 000 человек.
Специалисты заявили, что показатель банкротства в 2016 году на территории РФ составил более 20 000 человек. С каждым кварталом банков становилось больше, а реструктуризовавших лиц все меньше.
Руководитель ЕФРСБ Алексей Юхнин рассказал о плане реструктуризации долгов. Он заявил, что они были утверждены лишь для небольшого процента людей, а также сообщил, что реабилитация имущества в банках будет сохраняться.
Напомним, с 1 января текущего года заявление о пошлине оценивается в 300 рублей. Корпоративное банкротство в 2016 году стало на 14% меньше, чем в позапрошлом году. Число обанкротившихся компаний - около 12 604.
Источник: http://www.vladtime.ru/econom/535621