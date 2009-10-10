Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,953 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сбербанк внедряя роботов-юристов, избавится от 3000 сотрудников

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:43
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2009
Сообщений: 1,819
Благодарностей: 160
КП: 0.074
Сбербанк внедряя роботов-юристов, избавится от 3000 сотрудников


В России на этой неделе проходит крупный форум, так называемый "Гайдаровский", который собрал финансистов, экономистов, предпринимателей и инвесторов со всего мира. Уже много было сделано сенсационных докладов. О том, как будет развиваться бизнес, в частности рассказал зампред Сбербанка Вадим Кулик. По его словам, уже в текущем году руководство Сбербанка примет решение об увольнении 3000 человек из-за внедрения искусственного интеллекта в свою структуру юридической службы. Роботы-юристы смогут заменить живых людей, при оформлении судебных исков розничным клиентам.

В ходе доклада, Вадим Кулик рассказал об истории нового проекта. В четвёртом квартале 2016 года был разработан прототип модели искусственного интеллекта, который сможет заменить штатных юристов банка, и самостоятельно писать исковые заявления. Это будет первый успешный пример применения робота-юриста в российском банковском секторе. Для облегчения работы искусственного интеллекта все типовые иски переведут на так называемый автоматизированный формат. Это освободит несколько тысяч юристов банка от рутинной работы. И благодаря такому внедрению инновационного программного обеспечения Сбербанку удастся сэкономить бюджет, сократив 3000 сотрудников.

В своей речи Вадим Кулик уточнил, что руководство Сбербанка не намерено останавливаться на достигнутом, и собирается как можно шире использовать искусственный интеллект в банковской сфере. Уже сейчас идут проектные работы по его внедрению по целому ряду направлений.

В ходе речи журналисты попросили уточнить докладчика судьбу уволенных сотрудников. Зампред Сбербанка обещал, что уволенные специалисты будут направлены на курсы переквалификации, чтобы они смогли овладеть навыками работы по другим направлениям. В то же время, Вадим Кулик сообщил, что руководство Сбербанка осознаёт всю проблему того, что тысячи сотрудников Сбербанка останутся, в будущем без работы, из-за внедрения инновационных технологий. Как решить проблему конфликта интересов живых людей и искусственного интеллекта, об этом ещё предстоит подумать специалистам кадровых агентств.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
Oziris вне форума  
Старый Сегодня, 01:06
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 448
Благодарностей: 217
КП: 0.241
Цитата:
Сообщение от Oziris Посмотреть сообщение
Зампред Сбербанка обещал, что уволенные специалисты будут направлены на курсы переквалификации, чтобы они смогли овладеть навыками работы по другим направлениям.
по этому поводу мне "понравилось"
Цитата:
«Эти люди попадут под программу переобучения. Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — пояснил зампредправления Сбербанка.
но, в то-же время
Цитата:
Греф отмечал, что в рамках создания цифровой экосистемы «вокруг» Сбербанка планируется создавать «большое количество малых бизнесов», в которые постепенно будут переходить сотрудники банка.
источник
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
назаревич на форуме  
Старый Сегодня, 01:12
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,749
Благодарностей: 586
КП: 0.042
Re: Сбербанк внедряя роботов-юристов, избавится от 3000 сотрудников
денег нет но вы держитесь - песня продолжается
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Надежный хостинг для ваших сайтов
Инвестируй в стартапы - получай прибыль!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
МММ Нигерия возобновляет свою деятельность, внедряя МАВРО-НАЙРА Alex077 Горячие новости 4 10.01.2017 20:11
Эра машин: компании сокращают сотрудников и нанимают роботов Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 22 06.01.2017 01:30
Биржи для юристов ktulhuF Дайджест блогосферы 0 28.11.2016 14:13
Банки продолжают нанимать сотрудников-роботов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 14 20.11.2016 18:05
Royal Bank of Scotland заменит 550 сотрудников на роботов chu Новости в банковской сфере и страховании 0 14.03.2016 15:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар AlexeyMMM
Google переводчик шутит...
От AlexeyMMM в разделе «Юмор»
Аватар Iryna B
Ryanair предлагает грекам бесплатные авиабилеты
От Iryna B в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ПАММ-счет Koal:201756 (Alpari)
От nlobp в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Pro-Hyip
financial-ante - financial-ante.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Настольный компьютер HP Pavilion Wave похож на беспроводную колонку
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар all-hyips
Corps5 Limited - corps5.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube