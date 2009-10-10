Сбербанк внедряя роботов-юристов, избавится от 3000 сотрудников

В России на этой неделе проходит крупный форум, так называемый "Гайдаровский", который собрал финансистов, экономистов, предпринимателей и инвесторов со всего мира. Уже много было сделано сенсационных докладов. О том, как будет развиваться бизнес, в частности рассказал зампред Сбербанка Вадим Кулик. По его словам, уже в текущем году руководство Сбербанка примет решение об увольнении 3000 человек из-за внедрения искусственного интеллекта в свою структуру юридической службы. Роботы-юристы смогут заменить живых людей, при оформлении судебных исков розничным клиентам.
В ходе доклада, Вадим Кулик рассказал об истории нового проекта. В четвёртом квартале 2016 года был разработан прототип модели искусственного интеллекта, который сможет заменить штатных юристов банка, и самостоятельно писать исковые заявления. Это будет первый успешный пример применения робота-юриста в российском банковском секторе. Для облегчения работы искусственного интеллекта все типовые иски переведут на так называемый автоматизированный формат. Это освободит несколько тысяч юристов банка от рутинной работы. И благодаря такому внедрению инновационного программного обеспечения Сбербанку удастся сэкономить бюджет, сократив 3000 сотрудников.
В своей речи Вадим Кулик уточнил, что руководство Сбербанка не намерено останавливаться на достигнутом, и собирается как можно шире использовать искусственный интеллект в банковской сфере. Уже сейчас идут проектные работы по его внедрению по целому ряду направлений.
В ходе речи журналисты попросили уточнить докладчика судьбу уволенных сотрудников. Зампред Сбербанка обещал, что уволенные специалисты будут направлены на курсы переквалификации, чтобы они смогли овладеть навыками работы по другим направлениям. В то же время, Вадим Кулик сообщил, что руководство Сбербанка осознаёт всю проблему того, что тысячи сотрудников Сбербанка останутся, в будущем без работы, из-за внедрения инновационных технологий. Как решить проблему конфликта интересов живых людей и искусственного интеллекта, об этом ещё предстоит подумать специалистам кадровых агентств.
Специально для mmgp.ru