1,6 млн молодых высококвалифицированных специалистов уехали из России

Отток высококвалифицированных и образованных, и что самое главное молодых кадров, из России продолжается, и отток только ускоряется, сообщила в своём интервью журналистам вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, более 1,6 млн молодых российских специалистов покинули границы Российской Федерации и работают за границей, на крупные иностранные корпорации.
Как отмечает Ольга Голодец, по последним данным, за границу выехало 1,6 млн молодых и образованных граждан России, которые на мировом рынке труда смогли составить конкуренцию специалистам из других стран. Практически в каждом крупном институте, или транснациональной корпорации можно встретить высококвалифицированного и образованного молодого специалиста из России. И опасность состоит в том, что тенденция оттока рабочей силы из России за границу, только нарастает.
Политик заявил, что правительство страны должно в обязательном порядке задуматься над тем, как задержать в России молодые подготовленные кадры, которые могут двигать вперёд экономическое развитие государства. То есть, сейчас перед правительством стоит непростая задача создания конкурентных условий труда, повышения заработной платы молодым специалистам. Стоит так же решить проблему карьерного роста.
Отдельно Ольга Голодец раскритиковала отечественный бизнес в том, что он не думает о будущем, нанимая дешёвую рабочую силу, родом из бывших республик Советского Союза, тем самым демпингуя размеры оплаты труда. А это в свою очередь сказывается на уровне доходов жителей России, на их покупательской способности. Ведь, по мнению политика, чем выше уровень зарплат населения, тем это лучше для экономики любого государства, в том числе и России.
По словам чиновника, по самым скромным оценкам, в России работает 7 млн трудовых мигрантов, которые занимают рабочие места, занимаясь низкоквалифицированным трудом. В свою очередь, государство несёт дополнительную нагрузку на содержание трудовых мигрантов, оплачивая обучение детей и другие социальные потребности.
По мнению вице-премьера, трудовые мигранты не приносят ничего хорошего экономике России, они только вредят экономическому развитию. И практика найма неквалифицированной рабочей силы дестимулирует работодателей инвестировать деньги в техническое перевооружение. В завершение своего интервью Ольга Голодец заявила о том, что правительство намерено сделать всё ради того, чтобы заставить частный бизнес в России отказаться от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда трудовых мигрантов.
Специально для mmgp.ru