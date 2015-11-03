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Гришин Роботикс вместе с Daimler инвестировал в роботов-курьеров Starship Technologie

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Гришин Роботикс вместе с Daimler инвестировал в роботов-курьеров Starship Technologie

Международная инвесткомпания Гришиш Роботикс (Grishin Robotics) основана г-ном Дмитрием Гришиным в 2012 году и основное направление деятельности это инвестирование средств в робототехнику в любой точке мира. Напомним, что Дмитрий Гришин также является генеральным директором Mail.Ru Group. С момента старта работы венчурной фирмы Гришин Роботикс она уже успела проинвестировать более 10 разных проектов в области робототехники, причем на многие десятки миллионов долларов США. В целом этот бизнес у Дмитрия развивается очень успешно.

И вот уже снова поступают свежие новости с фронта инвестирования, на котором ведет своё наступление Гришин Роботикс. Сообщается, что компания вложила свои средства в британского разработчика роботов-курьеров Старшип Технолоджис (Starship Technologies), который работает через свой проектный офис в Таллине. Известно, что эту компанию учредили 2,5 года назад и через месяц работы они уже представили на демонстрационном показе свой первый прототип робота-курьера, что только подтверждает серьезный настрой этой команды.

В настоящее время Старшип Технолоджис работает на наземным дроном-курьером предназначенным для доставки небольших грузов, который может покрывать за 30 минут расстояние длиной в 5 км.

И вот очередной успех компании Старшип Технолоджис - в посевном раунде финансирования ей удалось привлечь инвестиций на общую сумму в размере 17,2 млн долл. США. Средства поступили сразу от нескольких венчурных компаний, а также свою долю внесла инвесткомпания Гришин Роботикс. Самым же крупным и ведущим инвестором в этой сделке выступил немецкий автомобильный концерн Даймлер АГ (Daimler AG).

Старшип Технолоджис планирует направить полученные средства на своё дальнейшее развитие, а также на запуск нескольких тестовых программ на новых рынках. А еще примечательно, что в 2016 году, помимо всего прочего, Старшип Технолоджис установила тесные связи с компанией Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz), чтобы испытать свою систему роботизированной поставки товаров Робовэн (Robovan).

Компания Шeста Венчес (Shasta Ventures), которая является одним из инвесторов в этом проекте утверждает, что решение вложить свои средства в данный проект стало результатом понимания того, что Старшип Технолоджис на деле показала жизнеспособность роботизированной доставки товаров и посылок по земле.

Известно, что Старшип Технолоджис собирается уже в скором времени запустить свои программы доставки товаров на коммерческой основе в таких странах как: Соединенные Штаты Америки, Британия, Эстония, Швейцария и ФРГ. Проект успешно продвигается вперед.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5877e3278c3b3
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