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Ощадбанк ожидает значительного увеличения объема коммунальных платежей в отделениях..

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Ощадбанк ожидает значительного увеличения объема коммунальных платежей в отделениях..
Ощадбанк ожидает значительного увеличения объема коммунальных платежей в отделениях Киева



Ощадбанк ожидает значительного увеличения объема коммунальных платежей в отделениях Киева в связи с временным прекращением обслуживания Укрпочтой платежей КП ГИВЦ

Уважаемые клиенты Ощадбанка, киевляне!

В связи с заявлением Укрпочты о временном прекращении приема платежей в пользу КП ГИВЦ Ощадбанк предполагает значительное увеличение количества плательщиков в своих отделениях. Ощадбанк в штатном режиме обслуживает около половины платежей КП ГИВЦ. При отказе Укрпочты обслуживать коммунальные платежи КП ГИВЦ этот показатель в январе может быть значительно превышен, ведь нагрузка будет перераспределена именно на банк.

Ожидаем более ста тысяч новых плательщиков в отделениях. В среднем каждый из клиентов осуществляет 2-3 платежные операции, что значительно увеличит нагрузку на кассы Ощадбанка. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь в этой ситуации общине Киева и обеспечить прием большего количества платежей. Обращаем ваше внимание на следующее:

1. Срок приема коммунальных платежей в Киеве со скидкой по инициативе банка ПРОДЛЕН до 25 января 2017 года.

2. Свыше 50% отделений в Киеве работают без обеденного перерыва и в субботу, также есть отделения, работающие в воскресенье (подробная информация – на официальном сайте Ощадбанка http://www.oschadbank.ua/ua/maps/).

3. Напоминаем всем клиентам Ощадбанка в Киеве об ОСНОВНЫХ БЕСПЛАТНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ каналах оплаты коммунальных услуг и приглашаем активно пользоваться ими:

- «коммунальное приложение» в мобильном и интернет-банкинге «Ощад 24/7»;

- сайты ГИВЦ gioc.kiev.ua и ЦКС cks.kiev.ua (платежи с помощью «Карты киевлянина» и «Моей карты» Ощадбанка)

- информационно-платежные терминалы Ощадбанка (платежи как наличными, так и картой) – 336 ИПТ в Киеве.

Просим учитывать указанные обстоятельства и с пониманием отнестись к дополнительной нагрузке на сотрудников отделений.

По материалам Ощадбанк
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