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Сбербанк передаст работу 3 тыс. сонтрудников роботам-юристам

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Сбербанк передаст работу 3 тыс. сонтрудников роботам-юристам
Сбербанк в 2017 году «высвободит» около 3 тыс. рабочих мест благодаря внедрению так называемого семейства роботов-юристов, сообщил на Гайдаровском форуме заместитель председателя правления банка Вадим Кулик, передает корреспондент РБК.

Кулик подчеркнул, что это не означает автоматических сокращений.

Банкир уточнил, что Сбербанк в четвертом квартале 2016 года уже «запустил робота-юриста, который может сам писать исковые заявления».

Это один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что почти все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия 2017 года.

Кулик подчеркнул, что механизация этой работы позволит «высвободить» порядка 3 тыс. рабочих мест. По его словам, это не означает, что все сотрудники, занимавшиеся этой работой, будут автоматически сокращены.
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«Эти люди попадут под программу переобучения. Если мы не найдем, как их переобучить, то дальше начнутся сокращения», — пояснил зампредправления Сбербанка.

Кулик добавил, что банк стремится сокращать сотрудников так, чтобы не влиять на рынок труда. Вместе с тем он признал, что новые технологии вынуждают банк активно внедрять роботов и по множеству других направлений. «У нас большой и агрессивный пайп-лайн», — добавил он, но деталей не уточнил.

О возможном сокращении персонала в связи с переходом Сбербанка в цифровую плоскость говорил и глава банка Герман Греф.

В начале декабря Греф на встрече с сотрудниками «Открытый диалог» говорил, что внедрение технологий искусственного интеллекта повлечет «очень существенное» сокращение call-центров, подчеркивая при этом, что банк рассмотрит возможность внедрения программ переподготовки, чтобы сотрудники сохранили рабочие места.
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В 2017 году Сбербанк планирует сократить 8% персонала в связи с ростом числа пользователей дистанционных каналов.

В сентябре 2016 года Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым говорил, что активное развитие интернет-технологий уже в следующем году должно привести к первому в истории Сбербанка снижению числа посетителей в отделениях.

Сбербанк прогнозирует, что к 2018 году 30−35% доходов ему будет приносить цифровой банкинг.

Греф отмечал, что в рамках создания цифровой экосистемы «вокруг» Сбербанка планируется создавать «большое количество малых бизнесов», в которые постепенно будут переходить сотрудники банка.

https://news.mail.ru/economics/28409294/
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